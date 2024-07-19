Представитель ООН: В Азербайджане откроется международный центр по разминированию

В Азербайджане будет открыт Международный центр передового опыта и обучения по разминированию.

В Азербайджане будет открыт Международный центр передового опыта и обучения по разминированию.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, об этом заявила исполняющая обязанности резидента-представителя Программы развития ООН в Азербайджане Алессандра Роккасальво журналистам в Нахчыване.

"Будет открыт специальный центр передового опыта по разминированию. Кроме того, будут созданы образовательные центры для обмена знаниями и навыками по расширению возможностей трудоустройства людей", - сказала Роккасальво.