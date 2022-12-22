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Представитель ООН позитивно оценил дипломатические усилия по ситуации вокруг Армении и Азербайджана

Представитель ООН позитивно оценил дипломатические усилия по ситуации вокруг Армении и Азербайджана Продолжающиеся дипломатические усилия по ситуации вокруг Армении и Азербайджана дают надежду на прогресс.
Карабах
22 декабря 2022 г. 01:45
Представитель ООН позитивно оценил дипломатические усилия по ситуации вокруг Армении и Азербайджана

Продолжающиеся дипломатические усилия по ситуации вокруг Армении и Азербайджана дают надежду на прогресс.

Как сообщает американское бюро Report, об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Он добавил, что об этом вчера во время выступления на заседании Совета безопасности ООН заявил помощник генсека ООН Мирослав Енча.

"Вчера помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча проинформировал страны-члены о процессах, происходящих на Южном Кавказе, в частности о ситуации между Арменией и Азербайджаном. По его словам, продолжающиеся дипломатические усилия после эскалации напряженности между двумя странами в середине сентября дают проблеск надежды на прогресс", - подчеркнул С. Дюжаррик.

Напомним, что 20 декабря по запросу Армении состоялось заседание Совета безопасности ООН. На встрече были обсуждены азербайджано-армянские отношения. Помощник генсека ООН Мирослав Енка в своем выступлении на заседании призвал Баку и Ереван к выполнению обязательств, предусмотренных трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года.

Позднее МИД Азербайджана выступил с заявлением по поводу состоявшихся 20 декабря в Совете Безопасности ООН обсуждений касательно ситуации на дороге Ханкенди-Лачын.

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