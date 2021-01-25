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Представитель Минюста в Карабахе: Армянские террористы должны быть наказаны

Представитель Минюста в Карабахе: Армянские террористы должны быть наказаны Было особо подчеркнуто, что учинившие эти жестокие преступления должны быть наказаны
Карабах
25 января 2021 г. 11:46
Представитель Минюста в Карабахе: Армянские террористы должны быть наказаны
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"В связи с военными преступлениями, совершенными вооруженными силами Армении против Азербайджана, Министерство юстиции обратилось к министрам юстиции, прокурорам и многочисленным международным организациям около 70 стран".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления организационно-контрольного управления Министерства юстиции Азербайджана, исполняющий обязанности начальника Карабахского регионального управления юстиции Субхи Кязымов на видеоконференции, посвященной итогам 2020 года.

Он отметил, что в обращениях доведены до сведения мировой общественности бесчеловечные действия, совершенные армянскими террористами, в частности, отмечено нарушение положений Женевской конвенции:

"Было особо подчеркнуто, что учинившие эти жестокие преступления должны быть наказаны".

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ Regional ədliyyə idarəsinin rəisi erməni terrorçularının əməllərindən danışdı

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