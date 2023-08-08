Представитель МИД: Узбекистан один из первых стал помогать Азербайджану в восстановлении Карабаха

Между Азербайджаном и Узбекистаном подписано 150 документов по сотрудничеству в разных сферах.

Между Азербайджаном и Узбекистаном подписано 150 документов по сотрудничеству в разных сферах.

Как сообщает Report, об этом заявил замначальника отдела Восточной Европы, Южного Кавказа, Западной и Центральной Азии Министерства иностранных дел Азербайджана Замин Алиев в ходе круглого стола "Узбекистан и Азербайджан: новые горизонты сотрудничества" в Баку.

По его словам, сейчас страны также стремятся увеличить товарооборот.

"После войны сложились новые реалии, мы высоко ценим позицию и поддержку Узбекистана в процессе восстановления освобожденных территорий",- сказал он, добавив, что Узбекистан одним из первых протянул Азербайджану руку помощи в восстановлении освобожденных территорий. Так, в Физули будет построена школа, в которой будут учиться 940 детей.

Он отметил, что открытие Зангезурского коридора создаст дополнительные возможности для развития транзитных возможностей Азербайджана.