Представитель МИД РФ прокомментировала ситуацию на дороге под Шушой

Ситуация на дороге Шуша-Ханкенди, где экоактивисты проводят акцию протеста против нелегальной и экологически разрушительной эксплуатации месторождений золота и меди на территориях Азербайджана, где временно размещен миротворческий контингент РФ, вызывает

Ситуация на дороге Шуша-Ханкенди, где экоактивисты проводят акцию протеста против нелегальной и экологически разрушительной эксплуатации месторождений золота и меди на территориях Азербайджана, где временно размещен миротворческий контингент РФ, вызывает беспокойство у российской стороны.

Как сообщает российское бюро Report, об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила на еженедельном брифинге.

"Мы обеспокоены ситуацией на дороге Лачын-Шуша, вызванной разногласиями сторон по разработке рудных месторождений", - заявила она .

Официальный представитель МИД выразила надежду на урегулирование ситуации в ближайшее времяю. "Минобороны России и российский миротворческий контингент все эти дни активно работают над дээскалацией обстановки. Мы рассчитываем на восстановление полноценного транспортного сообщения в самое ближайшее время", - заявила она.

Она также отметила, что российский миротворческий контингент активно выполняет свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе.