Представитель МИД Франции осудил резолюцию Сената по Карабаху

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан считает, что одностороннее признание "Нагорно-Карабахской Республики" не пошло бы на пользу ни одной стороне. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал, выступая во время обс

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан считает, что одностороннее признание "Нагорно-Карабахской Республики" не пошло бы на пользу ни одной стороне. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал, выступая во время обсуждения предложенной Сенатом Франции резолюции с просьбой к правительству о признании сепаратисткой республики.

"Одностороннее признание Францией "независимости" Нагорного Карабаха не пошло бы на пользу никому, - подчеркнул представитель МИД Франции. - Это не в интересах ни Армении, ни Нагорного Карабаха, ни Франции, ни европейских партнеров, ни сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Он напомнил, что ни одно государство не признало Нагорный Карабах, в том числе и Армения. "Франция может играть посредническую роль только при доверии к ней каждой из сторон, - подчеркнул Лемуан. - К этому вопросу следует подходить в духе правды и ответственности, осознавая все последствия такого шага". "Карабахская проблема может найти решение не в результате одностороннего жеста, а только в результате диалога сторон", - указал он.

"Сегодня стороны, как никогда ранее, нуждаются в поддержке сопредседателей Минской группы, чтобы продолжать этот диалог", - заключил дипломат, подчеркнув, что "символическое признание не представило бы никакой пользы для мирного процесса".