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Представитель МИД Франции осудил резолюцию Сената по Карабаху

Представитель МИД Франции осудил резолюцию Сената по Карабаху Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан считает, что одностороннее признание "Нагорно-Карабахской Республики" не пошло бы на пользу ни одной стороне. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал, выступая во время обс
Карабах
26 ноября 2020 г. 07:21
Представитель МИД Франции осудил резолюцию Сената по Карабаху
Жан-Батист Лемуан

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан считает, что одностороннее признание "Нагорно-Карабахской Республики" не пошло бы на пользу ни одной стороне. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление он сделал, выступая во время обсуждения предложенной Сенатом Франции резолюции с просьбой к правительству о признании сепаратисткой республики.

"Одностороннее признание Францией "независимости" Нагорного Карабаха не пошло бы на пользу никому, - подчеркнул представитель МИД Франции. - Это не в интересах ни Армении, ни Нагорного Карабаха, ни Франции, ни европейских партнеров, ни сопредседателей Минской группы ОБСЕ".

Он напомнил, что ни одно государство не признало Нагорный Карабах, в том числе и Армения. "Франция может играть посредническую роль только при доверии к ней каждой из сторон, - подчеркнул Лемуан. - К этому вопросу следует подходить в духе правды и ответственности, осознавая все последствия такого шага". "Карабахская проблема может найти решение не в результате одностороннего жеста, а только в результате диалога сторон", - указал он.

"Сегодня стороны, как никогда ранее, нуждаются в поддержке сопредседателей Минской группы, чтобы продолжать этот диалог", - заключил дипломат, подчеркнув, что "символическое признание не представило бы никакой пользы для мирного процесса".

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