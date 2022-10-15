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Представитель Сербии: Увиденное является  очень печальным для человечества

Представитель Сербии: Увиденное является  очень печальным для человечества Представитель из Сербии рассказал об увиденном в село Эдилли, что для него является очень печальным для человечества
Карабах
15 октября 2022 г. 16:41
Представитель Сербии: Увиденное является  очень печальным для человечества

Печально видеть все разрушения в Карабахе, а село Эдилли - это трагичное место для человечности и человечества.

Об этом Report сказал представитель из Сербии Срджан Будимич, который сегодня вместе с представителями из других стран посетил освобожденное от армянской оккупации село Эдилли Ходжавендского района.

"Мне очень печально все это видеть. Я верю в мир, а то, что я тут вижу - очень печально для человечества, для гуманизма",- сказал он.

Будимич отметил, что это не первый его визит в Азербайджан: "Каждый раз вернувшись, я всегда делюсь всем увиденным тут и рассказываю об этом всеми возможными путями. И, конечно же, я так же расскажу и об увиденном в Эдилли".

"Раньше я был в Агдаме. И очень больно было видеть все разрушения там", - добавил он.

15 октября делегация иностранных экспертов и представителей НПО посетила освобожденное от армянской оккупации село Эдилли Ходжавендского района. В ее составе представители НПО Чехии, Нидерландов, Польши, Финляндии, Сербии, Румынии, Турции и Эстонии.

В освобожденном от оккупации селе Эдилли в конце сентября было найдено еще одно массовое захоронение. Обнаружены останки 12 человек, предположительно азербайджанских военнослужащих, руки и ноги которых перед смертью были связаны проволокой.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya nümayəndəsi: “Edillidə gördüklərim insanlıq üçün çox kədərlidir”

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