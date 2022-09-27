Представитель ЦАМО: Азербайджан ответил тем, кто говорил, что у конфликта нет военного решения

Представитель ЦАМО: Азербайджан ответил тем, кто говорил, что у конфликта нет военного решения

"Одержав победу, Азербайджан также ответил тем, кто говорил, что у конфликта нет военного решения".

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