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Представитель ЦАМО: Азербайджан ответил тем, кто говорил, что у конфликта нет военного решения

Представитель ЦАМО: Азербайджан ответил тем, кто говорил, что у конфликта нет военного решения "Одержав победу, Азербайджан также ответил тем, кто говорил, что у конфликта нет военного решения".
Карабах
27 сентября 2022 г. 12:11
Представитель ЦАМО: Азербайджан ответил тем, кто говорил, что у конфликта нет военного решения

"Одержав победу, Азербайджан также ответил тем, кто говорил, что у конфликта нет военного решения".

Как сообщает Report, об этом член правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Эсмира Джафарова сказала во время выступления на круглом столе в ЦАМО по случаю 27 сентября – Дня памяти.

Э.Джафарова подчеркнула, что Минская группа ОБСЕ 28 лет была безуспешным посредником.

Она также коснулась провокационных действий премьер-министра Армении Никола Пашиняна до войны: "Его заявление "Карабах – это Армения", танцы на Джидыр-дюзю, переселение в Карабах сотен армянских семей из Ближнего Востока не могли не переполнить чашу терпения азербайджанского народа. Товузские события вынудили Азербайджан ответить на эти процессы. Так, 27 сентября началась контрнаступательная операция.

Победа Азербайджана была не только политико-экономической. Мы также ответили тем, кто говорил, что "у конфликта нет военного пути решения". Мы объединились как нация. Азербайджан решил этот конфликт военно-политическим путем".

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Версия на английском языке AIR Center representative: By winning, Azerbaijan responded to those who said 'there is no military solution to the conflict’
Версия на азербайджанском языке BMTM nümayəndəsi: "Azərbaycan qalib gəlməklə həm də "münaqişənin hərbi yolla həlli yoxdur" deyənlərə cavab verdi"

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