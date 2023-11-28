Представитель ANAMA обратился к гражданам: С годами мины становятся только опаснее

С годами мины и боеприпасы под влиянием внешних факторов становятся только опаснее.

С годами мины и боеприпасы под влиянием внешних факторов становятся только опаснее.

Об этом в интервью Report сказал оперативный руководитель группы разминирования №5 ANAMA Халиг Зульфугаров.

Специалист уточнил, что корпус мин, изготавливаемый, как правило, из металла или пластика, не пропускает воду во время дождя поэтому взрывчатое вещество внутри мины продолжает представлять опасность.

По его словам, годами находясь в земле, корпус мин начинает подвергаться коррозии, однако при этом их эффективность не снижается: "Наоборот, внутренний механизм мин становится более чувствительным и нестабильным".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.