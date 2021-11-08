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Мустафа Шентоп: Мы разделяем радость победы Азербайджана в Отечественной войне

Мустафа Шентоп: Мы разделяем радость победы Азербайджана в Отечественной войне 11:50
Карабах
8 ноября 2021 г. 12:09
Мустафа Шентоп: Мы разделяем радость победы Азербайджана в Отечественной войне
Мустафа Шентоп
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"От имени турецкой нации и своего имени искренне поздравляю дружеский и братский азербайджанский народ".

Об этом, как передает Report со ссылкой на TRT Haber, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп написал в поздравительном письме по случаю 8 ноября – Дня Победы, направленном спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой.

"Мы разделяем радость победы Азербайджана в Отечественной войне, отношения с которым продолжаются под девизом "Два государства, одна нация", - подчеркивается в письме.

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Версия на английском языке Speaker of Turkish Parliament congratulates Azerbaijan on Victory Day
Версия на азербайджанском языке TBMM sədri Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

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