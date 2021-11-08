Мустафа Шентоп: Мы разделяем радость победы Азербайджана в Отечественной войне

11:50

"От имени турецкой нации и своего имени искренне поздравляю дружеский и братский азербайджанский народ".

Об этом, как передает Report со ссылкой на TRT Haber, председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп написал в поздравительном письме по случаю 8 ноября – Дня Победы, направленном спикеру Милли Меджлиса Сахибе Гафаровой.

"Мы разделяем радость победы Азербайджана в Отечественной войне, отношения с которым продолжаются под девизом "Два государства, одна нация", - подчеркивается в письме.