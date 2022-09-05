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ANAMA: В разминировании освобожденных территорий задействовано самое инновационное оборудование

ANAMA: В разминировании освобожденных территорий задействовано самое инновационное оборудование В период оккупации армянская сторона создала в Карабахе большое количество минных полей.
Карабах
5 сентября 2022 г. 12:23
ANAMA: В разминировании освобожденных территорий задействовано самое инновационное оборудование

В период оккупации армянская сторона создала в Карабахе большое количество минных полей.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по разминированию (ANAMA) Вугар Сулейманов во время выступления на мероприятии, посвященном презентации нового логотипа организации.

По его словам, устранение минной опасности является очень важным вопросом: “Сегодня ANAMA развивается, расширяется материально-техническая база. Мы понимаем важность стоящих перед нами задач. В разминировании освобожденных территорий задействовано самое инновационное оборудование".

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Версия на английском языке Chairman: Most innovative equipment involved in clearing mines in liberated areas
Версия на азербайджанском языке Sədr: “Azad edilən ərazilərdə minaların təmizlənməsinə ən innovativ avadanlıqlar cəlb olunub”

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