Председатель: В Фонде возрождения Карабаха собраны сотни миллионов манатов

13:04 "На сегодняшний день в Фонде возрождения Карабаха собраны сотни миллионов манатов".

"На сегодняшний день в Фонде возрождения Карабаха собраны сотни миллионов манатов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев во время выступления на 25-м Международном бизнес-форуме (International Business Forum-IBF) в Баку.

По его словам, Фонд стремится эффективно использовать собранные средства: "Наша цель - сбор средств в основном за счет внебюджетных источников. Средства Фонда формируются в основном за счет пожертвований. Уже рассмотрены предложения 4 крупных аудиторских компаний и скоро назначим аудитора, который предоставит данные аудита в конце каждого года".