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Председатель: В Фонде возрождения Карабаха собраны сотни миллионов манатов

Председатель: В Фонде возрождения Карабаха собраны сотни миллионов манатов 13:04 "На сегодняшний день в Фонде возрождения Карабаха собраны сотни миллионов манатов".
Карабах
15 ноября 2021 г. 13:39
Председатель: В Фонде возрождения Карабаха собраны сотни миллионов манатов
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"На сегодняшний день в Фонде возрождения Карабаха собраны сотни миллионов манатов".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев во время выступления на 25-м Международном бизнес-форуме (International Business Forum-IBF) в Баку.

По его словам, Фонд стремится эффективно использовать собранные средства: "Наша цель - сбор средств в основном за счет внебюджетных источников. Средства Фонда формируются в основном за счет пожертвований. Уже рассмотрены предложения 4 крупных аудиторских компаний и скоро назначим аудитора, который предоставит данные аудита в конце каждого года".

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Версия на азербайджанском языке Sədr: "Qarabağ Dirçəliş Fonduna 100 milyonlarla vəsait toplanıb"

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