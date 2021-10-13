Председатель УМК: Карабахский конфликт завершен, настало время говорить о будущем

"Мы считаем, что карабахский конфликт завершен и настало время говорить о будущем, о мире, стремиться сделать регион стабильным и безопасным".

"Мы считаем, что карабахский конфликт завершен и настало время говорить о будущем, о мире, стремиться сделать регион стабильным и безопасным".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде по итогам трехсторонней встречи религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении в Москве.

А. Пашазаде выразил глубокую признательность Русской Православной Церкви в лице Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за "ценные миротворческие усилия, которые продолжаются по сей день во имя воцарения устойчивого мира".

"Дорогой брат! Мы безмерно благодарны и искренне признательны Вашему Святейшеству за миротворческие труды, приверженность мирному и справедливому разрешению армяно-азербайджанского конфликта в течение долгих лет. Прекрасно помним Вашу решительность в деле по продолжению диалога и достижению взаимного доверия.

Благодаря Вашей мудрой позиции и миротворческой миссии удалось предотвратить перерастание конфликта в межрелигиозное противостояние, несмотря на заинтересованность определенных сил перенести его в межрелигиозную плоскость", - заявил председатель УМК.

Он напомнил, что Азербайджанская Республика, под руководством Президента Ильхама Алиева, на основании своих суверенных прав, в соответствии с Уставом ООН, резолюций Совета Безопасности ООН и решений других международных организаций, восстановила свою территориальную целостность, признанную международным сообществом: "Ситуация, создавшаяся после подписания Заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября 2020 года, положившего конец военным действиям и вооруженному конфликту между двумя странами, создает возможности для наступления новой эпохи на Южном Кавказе, где не должно быть места реваншистской риторике, призывам к мести, вражде между Арменией и Азербайджаном, и должно начаться сотрудничество во благо наших народов"

"На политической и географической карте Азербайджана нет единицы под названием "Нагорный Карабах". Армяне, проживающие сегодня в Ханкенди и прилегающих населенных пунктах, являются, как и представители других этнических групп, гражданами Азербайджана и обязаны соблюдать азербайджанское законодательство. Что касается статуса, то для Азербайджана этот вопрос не является предметом обсуждения, тем более – в рамках межрелигиозного диалога", - заявил председатель Управления мусульман Кавказа.

Он поприветствовал усилия, способствующие мирному сосуществованию и добрососедству всех народов Кавказа: "Тяжелые последствия конфликта не должны стать препятствием на пути примирения во имя будущего".