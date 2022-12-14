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Председатель совета: Протестуем против незаконной эксплуатации месторождений золота и меди на наших территориях

Председатель совета: Протестуем против незаконной эксплуатации месторождений золота и меди на наших территориях ”Гражданское общество протестует против незаконной эксплуатации золотых и медных месторождений на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана".
Карабах
14 декабря 2022 г. 15:40
Председатель совета: Протестуем против незаконной эксплуатации месторождений золота и меди на наших территориях

”Гражданское общество протестует против незаконной эксплуатации золотых и медных месторождений на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана".

Об этом Report заявил председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Амин Мамедов, участвующий в акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди.

Председатель совета напомнил, что сотрудники государственных структур хотели провести мониторинг на этих территориях, но он не состоялся из-за провокации:

"К сожалению, миротворцы не предотвратили или не смогли предотвратить провокацию. В результате мониторинг не удалось провести. Я призываю их следовать взятым на себя обязательствам”.

"Армяне заявляют, что якобы протестующие перекрыли дорогу. Азербайджанская сторона распространила официальное заявление о том, что путь перекрыли именно российские миротворцы, а не наша сторона. Хотя гуманитарные грузы и машины скорой медицинской помощи могут пользоваться дорогой, они сами предпочитают это не делать. Так что все это слухи”, – добавил А.Мамедов.

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Версия на английском языке Council chairman: ‘We protest against illegal exploitation of gold and copper deposits in our territories’
Версия на азербайджанском языке Şura sədri: “Ərazilərimizdə qızıl və mis yataqlarının qanunsuz istismarına qarşı etiraz edirik”

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