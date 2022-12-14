Председатель совета: Протестуем против незаконной эксплуатации месторождений золота и меди на наших территориях

”Гражданское общество протестует против незаконной эксплуатации золотых и медных месторождений на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана".

”Гражданское общество протестует против незаконной эксплуатации золотых и медных месторождений на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана".

Об этом Report заявил председатель Общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Амин Мамедов, участвующий в акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди.

Председатель совета напомнил, что сотрудники государственных структур хотели провести мониторинг на этих территориях, но он не состоялся из-за провокации:

"К сожалению, миротворцы не предотвратили или не смогли предотвратить провокацию. В результате мониторинг не удалось провести. Я призываю их следовать взятым на себя обязательствам”.

"Армяне заявляют, что якобы протестующие перекрыли дорогу. Азербайджанская сторона распространила официальное заявление о том, что путь перекрыли именно российские миротворцы, а не наша сторона. Хотя гуманитарные грузы и машины скорой медицинской помощи могут пользоваться дорогой, они сами предпочитают это не делать. Так что все это слухи”, – добавил А.Мамедов.