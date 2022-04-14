Ровшан Рзаев: Разработана единая электронная база данных по вынужденным переселенцам

"Проведено уточнение по учету вынужденных переселенцев, разработана единая электронная база данных. Создана автоматизированная система, позволяющая быстро и прозрачно осуществлять процесс репатриации".

"Разработана единая электронная база данных, создана автоматизированная система, позволяющая быстро и прозрачно осуществлять процесс репатриации".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев на презентации книги "Путь к победе Азербайджана в ходе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

Председатель комитета отметил, что Азербайджан на протяжении долгих лет остается единственной страной в мире, где каждый десятый житель является беженцем или вынужденным переселенцем: "На решение проблем граждан из этой категории из госбюджета ежегодно выделяется 100 млн манатов".