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Ровшан Рзаев: Разработана единая электронная база данных по вынужденным переселенцам

Ровшан Рзаев: Разработана единая электронная база данных по вынужденным переселенцам "Проведено уточнение по учету вынужденных переселенцев, разработана единая электронная база данных. Создана автоматизированная система, позволяющая быстро и прозрачно осуществлять процесс репатриации".
Карабах
14 апреля 2022 г. 12:17
Ровшан Рзаев: Разработана единая электронная база данных по вынужденным переселенцам

"Разработана единая электронная база данных, создана автоматизированная система, позволяющая быстро и прозрачно осуществлять процесс репатриации".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев на презентации книги "Путь к победе Азербайджана в ходе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

Председатель комитета отметил, что Азербайджан на протяжении долгих лет остается единственной страной в мире, где каждый десятый житель является беженцем или вынужденным переселенцем: "На решение проблем граждан из этой категории из госбюджета ежегодно выделяется 100 млн манатов".

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Komitəsinin sədri: “Məcburi köçkünlərin uçotunun dəqiqləşdirilməsi aparılıb"

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