Рахман Гаджиев: Карабах становится моделью будущего Азербайджана

Победа, которая навеки останется в нашей истории, создала новую реальность в укреплении солидарности, единства нашего народа.

Победа, которая навеки останется в нашей истории, создала новую реальность в укреплении солидарности, единства нашего народа.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев во время выступления на научно - практической конференции "Карабах: Открывающаяся миру новая панорама Южного Кавказа", организованной партией “Ени Азербайджан”.

Председатель фонда отметил, что восстановление, возрождение освобожденных территорий является одной из основных задач: “"Большое возвращение" в списке основных приоритетов. Тысячи соотечественников пожертвовали в фонд 100 миллионов долларов для возрождения Карабаха. И это прекрасный пример нашей солидарности”.

Говоря о проводимых в Карабахе созидательных работах, Р.Гаджиев отметил, что восстановление разрушенной инфраструктуры на освобожденных землях - это не только восстановление имущества и приведение его в прежнее состояние: "Это прекрасная возможность для внедрения новых стандартов, инновационных подходов к улучшению качества. Сегодня там ничего нет. Мы исходим из концепций, определенных главой государства. Восстановление освобожденных территорий на наших глазах превращает Азербайджан в полигон инноваций. Карабах становится моделью будущего Азербайджана".