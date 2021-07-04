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Предоставление Арменией карт минных полей еще двух районов - успех Азербайджана - МНЕНИЕ

Предоставление Арменией карт минных полей еще двух районов - успех Азербайджана - МНЕНИЕ "После Агдама, выдача Азербайджану минных карт в Физули и Зангилане еще раз продемонстрировало дальновидную политику Президента Азербайджана и его стратегическое видение".
Карабах
4 июля 2021 г. 12:02
Предоставление Арменией карт минных полей еще двух районов - успех Азербайджана - МНЕНИЕ

"После Агдама, выдача Азербайджану карт минных полей в Физули и Зангилане еще раз продемонстрировало дальновидную политику Президента Азербайджана и его стратегическое видение".

Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов.

Депутат отметил, что получение карт создаст условия для восстановительных и строительных работ на освобожденных территориях: "В районе уже начались серьезные строительные работы. Жизнь в этих регионах скоро вернется в нормальное русло. В то же время предоставление Азербайджану карт минных полей сыграет важную роль в избежание еще больших человеческих страданий. За последние несколько месяцев жертвами стали более 100 граждан Азербайджана".

"Получение карт примерно 92 тысяч мин, установленных в период оккупации в Физулинском и Зангиланском районах, следует рассматривать как продолжение очередного успеха. В настоящее время крупнейшие после Агдама инфраструктурные проекты реализуются и в Физулинском районе, где строятся новый аэропорт, железные и автомобильные дороги. В этом отношении Физули имеет особое стратегическое значение", - отметил Дж.Мамедов.

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Версия на азербайджанском языке "Daha iki rayonun mina xəritələrinin verilməsi Azərbaycanın uğurudur" – RƏY

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