Pravda.ru : "Бегите, либо сгорите заживо": почему так важна память о трагедии в Ходжалы

История знает немало примеров человеческой жестокости в глобальном масштабе. Весь мир помнит о Холокосте, об уничтожении белорусской деревни Хатынь, не забыта и трагедия азербайджанского городка Ходжалы в Карабахе: в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в ма

Российское интернет-издание Pravda.ru опубликовало статью , посвященную 30-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Report представляет текст статьи:

История знает немало примеров человеческой жестокости в глобальном масштабе. Весь мир помнит о Холокосте, об уничтожении белорусской деревни Хатынь, не забыта и трагедия азербайджанского городка Ходжалы в Карабахе: в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года в массовой резне погибли несколько сотен беззащитных мирных жителей. В 2022 году исполняется 30 лет с момента трагедии.

Трагедия Ходжалы, по сути, рассказывает о непростой судьбе азербайджанского народа.

Как говорится в авторском материале, с началом перестройки межэтнические противоречия в Закавказье дали о себе знать с новой силой. В конце 1987 года начались нападения на азербайджанцев в Кафанском районе Армении. Казавшиеся добропорядочными соседи, распаленные националистическими лозунгами, превратились в хладнокровных убийц. Никто не хотел жить в постоянном страхе, и после начала погромов в Азербайджан потянулись вереницы беженцев.

Дров в пламя разгорающегося межэтнического конфликта подбросили депутаты бывшей автономной Нагорно-Карабахской области в составе Азербайджана, потребовав 20 февраля 1988 года передать республику в состав Армении. В ответ в азербайджанских городах прошли акции протеста с требованием пресечь вылазки экстремистов.

Реакция Москвы при этом была достаточно вялой. После неудавшегося переворота 1991 года Армения, Азербайджан объявили независимость. Тоже сделала бывшая автономная область. И Закавказье стремительно погрузилось в большую войну, в результате которой были унесены десятки тысяч жизней и оставлены незаживающие шрамы в судьбе народов.

Ходжалы, который с начала конфликта контролировали ВС Азербайджана, был в те времена стратегически важным пунктом: он располагался в десяти километрах от Ханкенди, столицы карабахских сепаратистов, также через город пролегали важные маршруты, находился аэропорт.

С осени 1991 года Ходжалы полностью блокировали армянские подразделения. Была прервана подача электроэнергии, не было телефонной связи и отопления, не работал водопровод. Местные жители не жили, а выживали. К середине февраля вертолетами смогли эвакуировать лишь несколько сотен горожан. Однако большая часть населения — около четырех тысяч человек — оставалась в осажденном городе.

Развязка наступила в ночь с 25 на 26 февраля. В 20:30 пришло сообщение, что армянская бронетехника занимает позиции вокруг города, а спустя пару часов противник открыл огонь из тяжелой артиллерии по жилым домам и мирным гражданам. Город тогда окутал дым от пожаров. Началась паника. И люди в надежде спасти себя и своих близких из огненной западни побежали в сторону Агдама, на северо-восток. Дойти удалось не всем: многие погибли, попав под обстрелы противника. Кто-то, в основном женщины и дети, бежавшие из Ходжалы без теплой одежды, замерз насмерть в горах.

Армянские отряды вступили в город около часа ночи. О том, что творилось в городе, можно судить по репортажам журналистов. Так, корреспондент The Washington Post Томас Гольц, прибывший в город и посетивший больницу, где видел трупы, писал, что одна из жертв была расстреляна в упор, на других телах он обнаружил множественные ножевые ранения.

"Они пришли в наш дом и сказали - бегите, либо сгорите заживо",- рассказал корреспонденту The New York Times 11-летний беженец из Ходжалы Ахмед Мамедов.

Также, в своих книгах авторы Томас де Ваал ("Черный сад") и Юрий Романов ("Я снимаю войну") рассказывали об ужасах этой трагедии.

В Азербайджане резню, которая произошла в ту ночь, признали геноцидом.

В 2012 году соответствующую резолюцию принял парламент Пакистана. А в Чехии те события признаны преступлением против человечности. Однако до сих пор в Армении никто не осужден за убийство мирных жителей. Не проведено никакого расследования. Факт истребления мирных жителей замалчивается, а временами даже оправдывается.

В прошлом году в Баку прошло всенародное шествие с целью привлечь внимание общественности к чудовищному преступлению. Память о тех событиях важна не только для Азербайджана, все народы должны знать, к чему может привести оголтелый национализм. Память — лучшее оружие. Только так подобных трагедий можно избежать в будущем.