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Позиции на Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу

Позиции на Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу Позиции Азербайджана на Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу со стороны ВС Армении.
Карабах
12 августа 2021 г. 22:49
Позиции на Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу

Позиции Азербайджана на Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу со стороны ВС Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

12 августа с 17:40 до 20:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района, с позиций в населенных пунктах Чямбярак и Ттуджур Чямбяракского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра и снайперских винтовок позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, Заманлы Гедабекского района.
Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.
Ответным огнем противник был подавлен.
Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.

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