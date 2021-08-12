Позиции на Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу

Позиции Азербайджана на Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу со стороны ВС Армении.

Позиции Азербайджана на Нахчыванском и Гедабекском направлениях подверглись обстрелу со стороны ВС Армении.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

12 августа с 17:40 до 20:55 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенном пункте Араздейен Ведийского района, с позиций в населенных пунктах Чямбярак и Ттуджур Чямбяракского района периодически подвергали обстрелу из оружия различного калибра и снайперских винтовок позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, Заманлы Гедабекского района.

Погибших и раненых среди личного состава Азербайджанской Армии нет.

Ответным огнем противник был подавлен.

Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск.