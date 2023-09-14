Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

С 21:35 13 сентября по 00:45 14 сентября подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.

С 21:35 13 сентября по 00:45 14 сентября подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Кроме того, 14 сентября около 00:05 членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района.

Наши подразделения приняли ответные меры в указанных направлениях", - отметили в ведомстве.