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Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу С 21:35 13 сентября по 00:45 14 сентября подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.
Карабах
14 сентября 2023 г. 07:44
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

С 21:35 13 сентября по 00:45 14 сентября подразделения Вооруженных сил Армении обстреляли позиции ВС Азербайджана в направлении населенных пунктов Моллабайрамлы Кяльбаджарского района и Агдам Товузского района.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

"Кроме того, 14 сентября около 00:05 членами незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент, были обстреляны позиции азербайджанской армии в направлении Кяльбаджарского района.

Наши подразделения приняли ответные меры в указанных направлениях", - отметили в ведомстве.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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