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Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу Вечером 8 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района и населенного пункта Ханазах Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азерба
Карабах
9 октября 2022 г. 13:07
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Вечером 8 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района и населенного пункта Ханазах Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, а утром 9 октября - позиции в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - добавили в оборонном ведомстве.

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