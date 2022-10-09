Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Вечером 8 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района и населенного пункта Ханазах Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азерба

Вечером 8 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района и населенного пункта Ханазах Горисского района подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции Азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, а утром 9 октября - позиции в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

"Подразделениями Азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры", - добавили в оборонном ведомстве.