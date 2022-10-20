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Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.
Карабах
20 октября 2022 г. 08:59
Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с 22:35 19 октября до 00:25 20 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Йухары Шорджа и Йухары Загалы Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района, а также Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

"Подразделениями нашей армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - отметили в оборонном ведомстве.

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Версия на английском языке Azerbaijan Army positions come under fire
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Ordusunun mövqeləri atəşə tutulub

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