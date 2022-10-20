Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Позиции Азербайджанской армии подверглись обстрелу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с 22:35 19 октября до 00:25 20 октября подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Гюнешли, Йухары Шорджа и Йухары Загалы Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия различного калибра позиции Азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Астаф Дашкесанского района, а также Моллабайрамлы Кельбаджарского района.

"Подразделениями нашей армии, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - отметили в оборонном ведомстве.