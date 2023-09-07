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Появились кадры выдворения за пределы Азербайджана армянских футболистов

Появились кадры выдворения за пределы Азербайджана армянских футболистов Появились кадры выдворения за пределы Азербайджана армянских футболистов, ранее оскорбивших азербайджанский флаг и арестованных в связи с этим.
Карабах
7 сентября 2023 г. 22:20
Появились кадры выдворения за пределы Азербайджана армянских футболистов

Появились кадры депортации через ППП "Лачын" трех футболистов-граждан Армении, оскорбивших флаг нашей страны, после десятидневной отсидки в азербайджанской тюрьме.

Напомним, что указанные лица были задержаны 28 августа на пункте пропуска через армяно-азербайджанскую государственную границу "Лачын" военнослужащими Государственной пограничной службы Азербайджана. В качестве примера приверженности Азербайджанского государства гуманистическим ценностям решением суда все трое были освобождены от уголовной ответственности с прекращением уголовного преследования в отношении их, и в рамках производства, начатого по статье 388-1 Кодекса об административных проступках (размещение в информационном интернет-ресурсе или в информационно-телекоммуникационной сети запрещенной к распространению информации), они были арестованы в административном порядке сроком на 10 дней.

Report со ссылкой на телеграм Caliber.Az представляет вниманию читателей эти кадры:

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzad edilən erməniəsilli futbolçuların Ermənistana göndərilməsini əks etdirən görüntülər yayılıb

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