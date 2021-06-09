Потерпевший: Сейчас эти палачи Шушинской тюрьмы строят из себя угнетенных

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда продолжилось судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртчяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в пл

Сегодня в административном здании Ясамальского районного суда продолжилось судебное заседание по уголовному делу армянских военнослужащих Мкртчяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, обвиняемых в жестоких пытках азербайджанцев, взятых в плен во время Первой Карабахской войны.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Бакинского военного суда Эльбея Аллахвердиева был допрошен потерпевший Джавид Гусейн.

Он сообщил, что попал в плен в 1994 году в боях возле села Гюллюджа в Агдаме:

"Они (обвиняемые - ред.) здесь корчат из себя угнетенных, в то время как были палачами в Шушинской тюрьме. Оба говорят на азербайджанском языке. В 1994 году в ходе боев за село Гюллюджа в Агдаме я попал в плен. В тот день нас продержали в Агдаме, хотели убить. Позже им поступила информация о том, что обменяют нас. Сначала нас отвезли в Ханкенди, избили, после чего отвезли в тюрьму в Шуше. Там они нас били по голове стальными трубами. Территория перед тюрьмой в Шуше была обледеневшей, нас заставляли чистить ее, один раз там меня избили куском железа, а затем завалили снегом".

Пострадавший также сообщил, что во время приезда сотрудников Международного Комитета Красного Креста армяне скрывали его, чтобы работники МККК не видели, в каком он состоянии:

"Людвик Мкртчян и Алеша Хосровян связали мне руки, заместитель начальника тюрьмы начал избивать меня. Меня стали спрашивать, Карабах наш или ваш? Я ответил, что Карабах наш. Меня били дубинкой так, что я остался без глаза. Когда повторно приехали представители Международного Комитета Красного Креста меня вновь бросили в карцер, чтобы они не увидели мое состояние.

Когда мы были в Шушинской тюрьме, они привозили детей из детских садов, нас показывали детям и говорили, что "это турки, наши враги, не подходите к ним, иначе вас убьют". Они воспитывают детей как нацистов".