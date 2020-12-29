Потери Армении в войне растут

С 13 ноября по 27 декабря в Карабахе были обнаружены тела 1 111 армянского военнослужащего

С 13 ноября по 27 декабря в Карабахе были обнаружены тела 1 111 армянского военнослужащего.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Отмечается, что поиски тел армянских солдат еще не завершились. В настоящее время три группы ищут тела погибших на войне армянских военнослужащих. Согласно данным, к розыску были привлечены близкие пропавших без вести армянских солдат.

25 декабря армянские СМИ сообщили об обнаружении тел 1 059 армянских солдат, погибших в карабахской войне с 13 ноября. Было отмечено, что ведутся поиски еще 537 пропавших без вести армянских военнослужащих.

Минобороны Армении скрывает число своих потерь в карабахской войне. Министерство пока не объявило число армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий.