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Потери Армении в войне растут

Потери Армении в войне растут С 13 ноября по 27 декабря в Карабахе были обнаружены тела 1 111 армянского военнослужащего
Карабах
29 декабря 2020 г. 02:28
Потери Армении в войне растут

С 13 ноября по 27 декабря в Карабахе были обнаружены тела 1 111 армянского военнослужащего.

Об этом Report передает со ссылкой на армянскую прессу.

Отмечается, что поиски тел армянских солдат еще не завершились. В настоящее время три группы ищут тела погибших на войне армянских военнослужащих. Согласно данным, к розыску были привлечены близкие пропавших без вести армянских солдат.

25 декабря армянские СМИ сообщили об обнаружении тел 1 059 армянских солдат, погибших в карабахской войне с 13 ноября. Было отмечено, что ведутся поиски еще 537 пропавших без вести армянских военнослужащих.

Минобороны Армении скрывает число своих потерь в карабахской войне. Министерство пока не объявило число армянских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın müharibədə öldürülən hərbçilərinin sayı artır

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