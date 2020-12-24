Построить мосты доверия

Рауф Раджабов: Предлагаю создать Госкомитет по гуманитарному измерению с рабочими группами по различным направлениям, которые будут заниматься вопросам примирения двух общин в Карабахе

Центр социальных исследований провел опрос среди населения на тему совместного проживания армян и азербайджанцев и вероятности возобновления военных действий. В опросе приняли участие 603 случайно выбранных респондента.

Большая часть респондентов (66.2%) считает, что совместное проживание азербайджанцев и армян в Карабахе никогда не станет возможным, а 19.4% полагают, что это станет возможным через несколько лет. Лишь 4.8% респондентов полагают, что совместное проживание возможно в ближайшем будущем. И хотя выборку нельзя считать полностью репрезентативной (всего 603 человека), тем не менее, и закрывать глаза на эту информацию не стоит. Своими размышлениями по поводу того, что делать, чтобы восстановить доверие между двумя общинами Нагорного Карабаха, как обеспечить там мирное совместное проживание армян и азербайджанцев, поделился с Report известный политолог, востоковед, участник первой карабахской войны Рауф Раджабов.

-Когда-то в обществе шли споры о том, нужна ли народная дипломатия между азербайджанцами и армянами, коль скоро наши земли под армянской оккупацией, а азербайджанцы подверглись этническим чисткам. Но сейчас уже ясно, что спорить не о чем, и это время пришло. Но вы, несмотря на тогдашние дискуссии, эту работу начали и завершили успешно. Я бы попросила вас рассказать о региональных проектах, которые вы реализовывали в то время, и об их нынешней актуальности.

- Горячая фаза разрешения карабахского конфликта, как отметил президент нашей страны Ильхам Алиев, уже история. Поставлена, так сказать, точка в военном противостоянии Армении и Азербайджана. Очевидно, что сегодня уже встает вопрос совместного проживания двух общин Нагорного Карабаха – азербайджанской и армянской. Еще во времена общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева и в последующие годы мы заявляли о том, что армянская община Карабаха - это часть Азербайджана, а армяне – наши граждане. А раз так, то понятно, что надо выстраивать с ними нормальные отношения, они должны быть интегрированы в жизнь общества. Я намеренно оставляю за скобками экономические и военно-политические вопросы. Ими занимаются другие. Я буду говорить, в первую очередь, о гуманитарном измерении, о тех ценностях, которые мы должны восстанавливать. К большому сожалению, война разрушила наши межэтнические, межконфессиональные, духовно-нравственные, морально-этические ценности. Но, тем не менее, еще в 2007 году мы думали о том, как их будем восстанавливать.

Мы создали региональную команду, состоящую из историков стран Южного Кавказа – Азербайджана, Армении и Грузии, являющихся субъектами международного права. В нашу группу, помимо меня, входили известные не только у нас, но и за пределами Азербайджана историки – профессора Рауф Гусейнзаде, Айдын Асланов, многие годы бывший экспертом Совета Европы. Вместе со своими армянскими и грузинскими коллегами за пять лет реализации этого проекта мы создали книги, которые, не побоюсь сказать, являются очень важными для решения проблемы совместного проживания армян и азербайджанцев. Проект завершен, но его продукт – пять книг — «Очерки истории стран Южного Кавказа», «Перекрестный анализ «Очерков истории стран Южного Кавказа», «Положительные примеры из истории сосуществования народов и стран Южного Кавказа» (на русском и английском языках), «История и идентичность: Южный Кавказ и другие регионы, находящиеся в переходном периоде» (на русском и английском языках) и «Перекрестный анализ школьных учебников стран Южного Кавказа» - остаются востребованными. Эти книги адресованы широкому кругу читателей, и первым долгом представителям институтов гражданского общества, университетским и академическим кругам, государственных структур, молодежи стран Южного Кавказа, а также международных организаций, занимающихся проблемами установления мира и сотрудничества между народами. Неслучайно в ряде государственных ВУЗов Армении и Грузии, подготовленные нами книги используются факультативно в качестве учебников.

Книга «Перекрестный анализ очерков истории стран Южного Кавказа» была основана на изучении учебников истории для 5- 12 классов школ этих трех стран с тем, чтобы рассмотреть, как в них отражается образ врага, насколько он вошел в нашу повседневную жизнь, в наши умы. При анализе особое внимание уделялось тому, насколько соблюден при изложении принцип толерантности в отношении народов, о которых идет речь, используется ли авторами далекое от науки мифотворчество, присутствующее, к сожалению, в тех или иных обществах, проскальзывают ли элементы вражды и ненависти в текстах и т.п. Увидеть, как в школьных учебниках отражается эта тенденция и как отражается другая, имевшая место в нашем прошлом – борьба наших народов против общего врага. Она имела место и в средние века, и в прошлом веке, в годы борьбы с фашизмом.

Будучи членами международной ассоциации преподавателей истории Европы «Евроклио», с которой мы тоже реализовывали один из наших проектов, мы провели тренинги, семинары, мастер-классы по инновационным методикам исследования истории и не только в Баку, но и в регионах – Билясуваре, Сумгайыте. Это было важно не только для учителей, но и для родителей, и самих ребят, которые в семьях обсуждали проблемы разрешения карабахского конфликта.

У граждан всех стран постсоветского пространства неоднозначное отношение к прошлому, что, безусловно, сказывается на решении сегодняшних проблем. Поэтому очень важно взвешенно подходить к изложению фактов, вырабатывать независимую точку зрения, ориентироваться не на эмоции, а на факты. Естественно, у историков могут быть разные подходы к истории, но надо было знать взгляды друг друга, поскольку на тот момент мы были врагами. Но мы не можем пребывать в таком состоянии, образно говоря, и завтра. «Почему?» - спросят меня. Я отвечу. Потому, что нам надо трансформировать нашего врага хотя бы в противника, а хорошо бы затем и в доброго соседа. Для этого нужны, конечно, время, определенные подходы, соответствующие инструменты, которые позволили это осуществить. Я называю их принципом «пяти В», потому что все они начинаются с этой буквы. Это взаимовыгодность, взаимзависимость, взаимодополняемость, воля и выбор. Мы живем в одном регионе, и должны взаимодополнять друг друга с выгодой для наших стран и наших народов. И армяне в самой Армении, и армяне Нагорного Карабаха стоят сегодня перед выбором принять или нет эти принципы. Для этого, безусловно, нужно иметь волю и выбор. Имеет ли сегодня такую волю руководство Армении? Я думаю, что нет. Благодаря победе азербайджанского оружия, оно вынуждено было капитулировать.

Блистательной победой нашей армии и нашего народа война, получившая в нашей стране название Отечественной, завершила военную фазу карабахского конфликта. Наступил тот самый постконфликтный период, на который были нацелены наши проекты. Именно сегодня они особенно нужны, потому что в них – инструменты, направленные на обеспечение совместного проживания азербайджанцев и армян нашей страны.

-В свое время я ознакомилась с этими книгами, и мне кажется, что, исходя из сегодняшних реалий, есть настоятельная необходимость их издания на азербайджанском языке и на армянском языках.

-Это, безусловно, необходимо, но для такой работы, как вы понимаете, необходим серьезный финансовый ресурс. Если он появится – будет замечательно.

-Вернемся к проектам, о которых вы рассказали. Какой, на ваш взгляд, был коэффициент их полезного действия? Ведь, как показывают сегодняшние уже послевоенные события, в коллективном сознании армянского общества перелома не произошло.

-Я хочу напомнить слова бывшего американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ Джеймса Уорлика, который сказал: «Народная дипломатия очень важна для народов Азербайджана и Армении». Это действительно так. Но я хочу обратить внимание на то, что многие проекты, реализованные на Южном Кавказе, были направлены на то, чтобы убедить азербайджанское общество в том, что у конфликта есть три стороны - Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах. Мы с этим не соглашались и вели свою линию. Мы видели другую конфигурацию – две общины Нагорного Карабаха Азербайджана и два субъекта международного права –Азербайджан и Армения, и переговоры, как и народная дипломатия должны вестись между Азербайджаном и Арменией. В этом вопросе не было раскола между властями нашей страны и гражданским обществом. Мы не допустили, чтобы нам навязали трехсторонний формат, за которым просвечивалась идея признания независимости Нагорного Карабаха. В результате в армянском обществе возникло осознание того, что независимо от того, кто находится у власти в Азербайджане, вопрос самостоятельности Нагорного Карабаха никогда рассматриваться не будет.

Нас нередко критиковали за проведение так называемой народной дипломатии, но к заслугам гражданского общества надо отнести то, что оно в своих проектах придерживалось линии, направленной на подтверждение принадлежности Карабаха Азербайджану. Наши совместные с Арменией и Грузией проекты доносили до всех этот месседж, развеивая надежды армянской общественности на обретение Нагорным Карабахом независимости. Мы заложили в почву первые зерна возможностей совместного проживания двух народов в будущем. А что касается того, что армянское общество не изменилось, так оно и не могло измениться. Почему? Да потому что армяне пребывали в состоянии эйфории, чувствовали себя т.н.победителями и совершенно не видели перспектив будущего региона. В Армении только лишь единицы среди экспертов, политологов, общественных деятелей, представителей научной элиты, журналистов понимали, что нужен региональный подход, что надо думать о региональном видении. Именно благодаря этим персоналиям и удавалось реализовать там наши проекты. Таким, скажем, как Степан Григорян, возглавляющий центр по глобализации и региональной безопасности, который, выступая на конференциях в Баку, демонстрировал понимание того, что будущее закладывается сегодня, и что нельзя жить прошлым. Наше общество было ориентировано на будущее, и президент Ильхам Алиев в последнее время очень четко и прагматично очертил эти контуры, обозначив платформу шести - Азербайджан, Турция, Россия, Армения, Грузия, Иран.

- Примирение – обоюдный процесс, это дорога навстречу друг к другу.

-Совершенно верно. Сейчас очень многое будет зависеть и от нас, оттого, как мы сумеем построить мосты доверия. Я вижу два трека. Трек N1 – Азербайджан – Армения, трек N2- армянская и азербайджанская общины Нагорного Карабаха. В течение пяти лет, с 2005 по 2009 годы, реализовывалась большая программа, финансируемая консорциумом известных нефтяных компаний такого вот формата, многое было сделано, но, к сожалению, она потом была свернута из-за стремления армянской стороны перевести ее в трехсторонний формат, о котором я говорил, где стороной выступала бы и непризнанная т.н. НКР. Армяне выбрали другой путь. В результате они пришли к тому, к чему должны были придти – к знаменательной дате - 9 ноября, завершившейся освобождением оккупированных ими территорий Азербайджана.

Сегодня одна из первоочередных задач – это установления мер доверия между нами и армянами – гражданами нашей страны. Надо иметь в виду еще один момент. Из 125 избирательных округов Азербайджана два – Ханкендинский и Шушинский находятся в Нагорном Карабахе. И уже сейчас надо держать в уме, что на всех предстоящих выборах представители этих округов будут избирать своих депутатов в Милли меджлис. И глава государства, и МИД Азербайджана постоянно заявляют о возможностях мирного совместного проживания в регионе.

- Если на создание таких мостов доверия понадобятся годы, то что, по-вашему, нужно делать сейчас?

- Методы народной дипломатии хороши тем, что способствуют избавлению от образа врага, разрушению мифов, ломке стереотипов. Накопленный нами в ходе осуществления проектов, о которых я уже говорил, опыт может быть экстраполирован на нынешнюю ситуацию прямо сейчас. Главное, на что он должен опираться - те морально-нравственные ценности, которые были всегда характерны для этносов Кавказа и прекрасно проявили себя в совместном проживании наших двух народов. Это взаимоуважение, честь, достоинство, примирение и др. История показывает, что войны были всегда, и не только между азербайджанцами и грузинами, но и между грузинами и армянами, между ингушами и осетинами, к сожалению, примеров могут быть сотни. Но народы должны находить в себе силы идти к примирению, уметь жить в условиях мира.

Для установления мер доверия между азербайджанской и армянскими общинами Нагорного Карабаха у нас имеется необходимый инструментарий, который сами народы вырабатывали веками. Скажем, институт кирве, когда представители разных народов роднились между собой не на основе кровных связей, а по собственному выбору. В местах с преобладающим армянским населением кирве был азербайджанец, с преобладающим азербайджанским - кирве был армянин. Или другой пример. Одним из механизмов примирения был такой: один из кровников-врагов, будь то азербайджанец или армянин, уезжая по делам, приводил свою семью к своему врагу. Тот считал за честь обеспечить безопасность доверенной ему семьи. Так высоко ценилось честь и достоинство! Они у нас были, есть и будут.

-Однако в социальных сетях, да и из других источников видно, что нынешнее состояние армянского общества, и в некоторой части и нашего далеко от миролюбия, звучат призывы к мести, реваншу…

- Мы должны быть готовы к тому, что часть армян, в том числе и Нагорного Карабаха будет в плену реваншистских настроений. Это ожидаемо. А раз так, то надо выстраивать свою политику, чтобы нейтрализовать действия реваншистов. Что же касается того, что надо делать сейчас, то я абсолютно уверен в одном: чтобы мы, представители гражданского общества, ни делали, я имею ввиду только гуманитарные проекты, они должны финансироваться только нашей страной. Объясню почему. Уже сейчас раздаются голоса из США, Франции, предлагающие добиться признания статуса Нагорного Карабаха. Они будут продвигать эту свою идею через наши проекты. А народная дипломатия, и об этом не надо забывать – есть фактор продвижения наших национальных интересов. Поэтому я категорически говорю «нет!» любым попыткам реализации проектов третьего сектора за счет даже самых известных зарубежных фондов.

Я предлагаю создать Госкомитет по гуманитарному измерению с рабочими группами по различным направлениям, которые будут заниматься вопросам примирения двух общин в Нагорном Карабахе. А профессионалов, специалистов в этой сфере у нас достаточно. Да, у нас есть Совет по господдержке НПО при президенте Азербайджана. Но у него много направлений, и он не специализированный орган. То, о чем говорим мы с вами сейчас, требует объединения всех сил в один кулак. И я уверен, что наше гражданское общество с такой задачей успешно справится.

Элеонора Абаскулиева