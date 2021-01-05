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Пострадавшим от армянской агрессии гражданам оказывается материальная помощь

Пострадавшим от армянской агрессии гражданам оказывается материальная помощь Процесс выполнения распоряжений президента Азербайджанской Республики от 6 ноября и 14 декабря 2020 года о мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также
Карабах
5 января 2021 г. 15:04
Пострадавшим от армянской агрессии гражданам оказывается материальная помощь
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Процесс выполнения распоряжений президента Азербайджанской Республики от 6 ноября и 14 декабря 2020 года о мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики вступил в новый этап.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, уже началось выполнение Распоряжения президента от 14 декабря 2020 года об оказании первоначальной материальной помощи пострадавшим гражданам.

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Версия на азербайджанском языке Erməni təcavüzündən ziyan çəkən şəxslərə maddi yardım göstərilməsinə başlanılıb

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