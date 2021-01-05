Пострадавшим от армянской агрессии гражданам оказывается материальная помощь

Процесс выполнения распоряжений президента Азербайджанской Республики от 6 ноября и 14 декабря 2020 года о мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также

Процесс выполнения распоряжений президента Азербайджанской Республики от 6 ноября и 14 декабря 2020 года о мерах по оценке и ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам, а также субъектам предпринимательской деятельности в результате начавшейся с 27 сентября агрессии вооруженных сил Республики Армения против территории Азербайджанской Республики вступил в новый этап.

Как сообщили Report в пресс-службе Кабинета министров, уже началось выполнение Распоряжения президента от 14 декабря 2020 года об оказании первоначальной материальной помощи пострадавшим гражданам.