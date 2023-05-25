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Пострадавший от взрыва мины: Я бы не пожелал пережить подобное даже врагу

Пострадавший от взрыва мины: Я бы не пожелал пережить подобное даже врагу Каждый раз при виде всех разрушений на освобожденных землях я вспоминаю тот ужасный день.
Карабах
25 мая 2023 г. 12:54
Пострадавший от взрыва мины: Я бы не пожелал пережить подобное даже врагу

Каждый раз при виде всех разрушений на освобожденных землях, вспоминаю тот ужасный день, когда подорвался на мине.

Как передает командированный в Агдам сотрудник Report, об этом сказал пострадавший в 2021 году при взрыве мины Хафиз Азимзаде на проходящей в Агдаме второй международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

"Я бы не пожелал пережить подобное даже врагу", - сказал он, отметив, что его очень воодушевляет видеть столько людей на этой конференции, старающихся предотвратить подобные случаи в будущем.

В свою очередь, азербайджанский сапер Халиг Зульфугаров, выступая, отметил, что "мины - это невидимый враг, с которым они все продолжают воевать".

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Версия на азербайджанском языке Mina partlamasından zərər çəkmiş şəxs: “Bunu heç düşmənimə də arzulamazdım”

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