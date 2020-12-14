Пострадавшие в результате агрессии Армении граждане получат компенсацию

Кабинету министров Азербайджана поручено организовать финансирование в соответствии с настоящим распоряжением

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по возмещению ущерба, причиненного гражданскому населению начиная с 27 сентября в результате агрессии вооруженных сил Республики Армения на территории Азербайджанской Республики".

Как сообщает Report, согласно распоряжению, будет выплачена материальная помощь в размере:

• в размере 6 000 манатов на каждую семью в связи с повреждением предметов домашнего обихода по разрушенным или пришедшим в аварийное состояние жилым домам и 1 500 манатов на каждого члена семьи в связи с повреждением личных вещей;

• в размере 1 000 манатов на каждую семью по жилым домам, которым нанесено иное повреждение.

Кабинету министров поручено организовать финансирование в соответствии с настоящим распоряжением, а соответствующим местным органам исполнительной власти - обеспечить выплату материальной помощи владельцам жилых домов или их законным представителям посредством банка.