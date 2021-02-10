Постпред Азербайджана направил письмо в адрес генсека ООН

После 30 лет бездействия международных механизмов в отношении незаконной оккупации азербайджанских земель со стороны Армении и систематического нарушения eю международного права, Азербайджан, предлагающий Армении варианты мирного решения конфликта с начал

После 30 лет бездействия международных механизмов в отношении незаконной оккупации азербайджанских земель со стороны Армении и систематического нарушения eю международного права, Азербайджан, предлагающий Армении варианты мирного решения конфликта с начала 1990-х гг, был вынужден принять меры и воспользоваться правом на самооборону в соответствии с 51-ой статьей Устава ООН, обеспечить имплементацию резолюций 822, 853, 874 и 884 Совета Безопасности ООН, и тем самым восстановить территориальную целостность Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в адрес генерального секретаря ООН было направлено письмо постоянного представителя Азербайджанской Республики при ООН Яшара Алиева, отражающее историю и реалии нагорно-карабахского конфликта, факты оккупации территорий Азербайджана и систематического игнорирования Арменией международного права.

В письме говорится, что конфликт между Арменией и Азербайджаном начался в конце 1987 года, в период существования СССР, с незаконных и необоснованных территориальных притязаний Армении на Нагорно-Карабахскую автономную область Азербайджана. Эти притязания, которые были выдвинуты под предлогом якобы заботы об армянах, проживающих в этом районе, но, по сути, являлись частью давно задуманного плана аннексии и этнической чистки исконных азербайджанских земель, положили начало нападениям на азербайджанцев и их изгнанию как из автономной области, так и из самой Армении. Таким образом, все азербайджанцы, оставшиеся в Армении из когда-то полумиллионного населения, были жестоко изгнаны со своей родины в конце 1980-х годов. Кроме того, вопреки Конституции СССР, и Армения, и экстремистские элементы армянской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана приняли ряд решений об инициировании процесса одностороннего отделения этой автономной области от Азербайджана, включая постановление Верховного Совета Армянской ССР от 1 декабря 1989 года об объединении Армянской ССР и НКАО.

Накануне объявления Азербайджаном независимости на самом высоком конституционном уровне была подтверждена незаконность - в рамках советской правовой системы - любых попыток, направленных на объединение Нагорного Карабаха с Арменией или его отделение от Азербайджана без согласия последнего. И Армения, и Азербайджан получили независимость и были признаны независимыми в соответствии с международным правом в пределах границ, которые они имели как республики СССР. Соответственно, определение территории Азербайджана на момент обретения им независимости и в свете применимого права однозначно включало территорию бывшей НКАО, отмечает дипломат.

Далее в письме говорится, что в конце 1991 и начале 1992 года Армения развязала против Азербайджана полномасштабную войну. Активная военная фаза конфликта продолжалась до установления в мае 1994 года режима прекращения огня. К тому времени значительная часть территории Азербайджана, включая Нагорный Карабах, семь прилегающих районов и некоторые эксклавы, были оккупированы. В ходе агрессии армянскими силами были совершены серьезные нарушения международного гуманитарного права, равносильные военным преступлениям, преступлениям против человечности и актам геноцида, что привело к гибели десятков тысяч людей, этнической чистке всех захваченных районов, где проживало более 700 000 азербайджанцев, а также к разрушению и разграблению сотен городов, поселков и сел Азербайджана .

Я.Алиев отмечает, что первое вооруженное нападение Армении на Азербайджан после провозглашения независимости двух республик - нападение, в ходе которого использовались сформированные воинские подразделения и бронетехника, - произошло в феврале 1992 года, когда, как печально известно, был захвачен город Ходжалы. Нападение было осуществлено армянскими вооруженными силами при непосредственном участии 366-го мотострелкового полка Вооруженных сил бывшего СССР, оставшегося в этом районе после распада Советского Союза. В результате нападения на город и его оккупации были убиты 613 азербайджанских мирных граждан, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. Еще 1 000 человек получили ранения, 1 275 жителей Ходжалы были взяты в заложники, а 150 человек пропали без вести.

Международные суды и организации признали тяжесть злодеяний, совершенных в Ходжалы. В заявлении от 11 марта 1992 года - всего через несколько недель после этой бойни - Комитет министров Совета Европы выразил глубокую обеспокоенность "по поводу недавних сообщений о неизбирательных убийствах и вопиющих нарушениях" в Азербайджане и решительно осудил "акты насилия и нападения в отношении гражданского населения в Нагорно-Карабахской области Азербайджанской Республики". Европейский суд по правам человека постановил, что в ходе кровавой расправы в Ходжалы были совершены "деяния особой тяжести, которые могут быть приравнены к военным преступлениям или преступлениям против человечности". Организация исламского сотрудничества призвала признать на международном и национальном уровнях "массовое убийство азербайджанских гражданских лиц, совершенное армянскими вооруженными силами в городе Ходжалы", как "акт геноцида" и "преступление против человечности". Один из экспертов, прокомментировавший массовое убийство в Ходжалы, охарактеризовал его как "поистине самое страшное из всех злодеяний, совершенных в ходе армяно-азербайджанской войны". Это ужасающее преступление было совершено менее чем через месяц после того, как Армения была принята в ООН и Совет Безопасности напомнил о "торжественном обязательстве Армении поддерживать цели и принципы Устава [Организации Объединенных Наций], которые включают принципы, касающиеся мирного урегулирования споров и неприменения силы".

В письме говорится о политике выжженной земли, проводимой армянскими силами на территориях Азербайджана. Как отметил один автор, пишет Я.Алиев, "одним из ключевых компонентов стратегии карабахских повстанцев было изгнание мирных азербайджанских граждан из городов и деревень на территории Нагорного Карабаха и на территориях, отделяющих Нагорный Карабах от Армении. Для достижения этой цели "крупные азербайджанские города этого региона… разграблялись, сжигались и систематически сравнивались с землей так, что от зданий оставался только один фундамент, а их азербайджанское население насильственно изгонялось".

Далее в письме приводится подробная хроника событий, отражающая продолжительную агрессию Армении против Азербайджана, и оккупацию азербайджанских городов и деревень, в том числе культурной столицы Азербайджана - городов Шуша, Лачин, Кяльбаджар, Агдам, Физули, Джебраил, Губадлы, Зангилан. Автор подчеркивает, что некоторые населенные пункты были оккупированы во время переговоров о перемирии. Например, Шуша была захвачена армянскими силами, когда политическое руководство обеих стран проводило переговоры в Тегеране, что иной раз доказывает обманчивую и деструктивную политику Армении. Также отмечается, что в результате оккупации Кяльбаджарского, Агдамского, Физулинского, Джебраильского, Губадлинского и Зангиланского районов было изгнано несколько тысяч азербайджанцев из своих родных земель, и приняты четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требующие немедленного и безоговорочного вывода армянских оккупационных сил.

Азербайджанский дипломат пишет, что требования Совета Безопасности и усилия, направленные на достижение мира, игнорировались армянской стороной, вооруженные силы которой продолжали продвигаться вперед, захватывая новые территории Азербайджана и убивая все больше мирных жителей в захваченных районах. В период с июля по октябрь 1993 года еще пять районов Азербайджана, расположенных за пределами бывшей НКАО, были оккупированы, разграблены, подверглись разрушению и были этнически очищены от более чем полумиллионного населения. Как заявила организация "Хьюман райтс уотч", "в течение 1993 года подавляющее большинство нарушений правил ведения войны, включая неизбирательный огонь... были прямым результатом наступательных действий карабахских армян, часто поддерживаемых силами Республики Армения". В частности, она сообщила, что "многие азербайджанцы были убиты в результате неизбирательного обстрела, когда пытались бежать" из городов, захваченных армянскими силами .

Я.Алиев отмечает, что 17 августа 1993 года, осуществляющий полномочия Президента и председатель Верховного Совета Азербайджанской Республики Гейдар Алиев направил председателю Совета Безопасности письмо с просьбой созвать заседание Совета в связи с невыполнением армянской стороной резолюций 822 (1993) и 853 (1993): "Совершенно очевидно, что не были освобождены не только оккупированные, сожженные и разграбленные Кяльбаджарский и Агдамский районы, но и другие азербайджанские территории. Агрессор беспардонно игнорирует решения Совета Безопасности и все нормы международного права, продолжает захватывать и сжигать мирные азербайджанские села в Физулинском районе, осуществляет массовое наступление на город Физули, наращивает наступательные действия вглубь нашей территории — в направлении Джебраила и Губадлы, пытается захватить город Барду и другие населенные пункты."

События, разворачивавшиеся до и после принятия каждой резолюции Совета Безопасности ООН, равно как и конкретные формулировки, использованные в резолюциях и записках председателя Совета Безопасности, и позиции, выраженные членами Совета, не оставляют ни малейших сомнений в том, кто несет ответственность за развязывание войны и отказ от прекращения боевых действий.

В аналогичном ключе и Минская группа СБСЕ обвинила армянскую сторону в том, что она игнорирует резолюции Совета Безопасности и бросает вызов посредническим усилиям. Так, 27 июля 1993 года председатель Минской конференции СБСЕ представил председателю Совета Безопасности заявление, "в котором решительно осуждались наступление на азербайджанский город Агдам и его, согласно сообщениям, захват и содержалось требование о "немедленном прекращении боевых действий и выводе войск с оккупированной территории". В заявлении говорилось, что "этот неприемлемый акт был совершен в тот самый момент, когда девять стран собрались для подготовки окончательного варианта плана прекращения огня". 26 октября 1993 года председатель Совета СБСЕ заявил, что "ни в коем случае нельзя допускать или признавать в качестве основы для территориальных притязаний приобретение территории силой". В том же духе выдержано Заявление "девятки", которое было представлено 9 ноября 1993 года Минской группой СБСЕ председателю Совета Безопасности и касалось последних событий на местах: "Наши девять стран также осуждают разграбление, сожжение и разрушение сел и городов — действия, которые в соответствии с нормами любого цивилизованного поведения не могут иметь оправдания. Никакое приобретение территории силой не может признаваться, а оккупация территории не может использоваться для обеспечения международного признания или навязывания каких-либо изменений правового статуса".

Позднее в том же году генеральный секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали изложил следующую единую консолидированную позицию Организации: "Позиция ООН основывается на четырех принципах, упоминавшихся в различных резолюциях Совета Безопасности. Первый принцип — территориальная целостность Азербайджана; второй принцип — неприкосновенность государственных границ; третий принцип — недопустимость использования силы для приобретения территорий; четвертый принцип — немедленный и безоговорочный вывод всех иностранных войск с оккупированных территорий Азербайджана". В резолюциях Совета Безопасности содержатся авторитетные разъяснения в отношении совершенных действий, нарушенных обязательств и обязанностей по прекращению создавшейся таким образом незаконной ситуации. В них действия Армении квалифицировались как незаконное применение силы в нарушение Устава Организации Объединенных Наций и международного права и раз и навсегда опровергались ее притязания на территории Азербайджана.

Я.Алиев далее пишет, что резолюции СБ ООН составили основу мандата Минской группы СБСЕ (позднее — Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)) и ее сопредседателей и заложили фундамент для урегулирования конфликта. Так, в своем решении, принятом на Будапештской встрече на высшем уровне СБСЕ, состоявшейся 5 и 6 декабря 1994 года, государства-участники, включая и Армению, и Азербайджан, в частности, "подтвердили свою приверженность соответствующим резолюциям Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и приветствовали политическую поддержку, оказываемую Советом Безопасности усилиям СБСЕ, направленным на мирное урегулирование конфликта". Ключевые требования Совета Безопасности, в том числе, в первую очередь, требование о выводе оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана, не были выполнены Арменией, а посреднические усилия, предпринимавшиеся в рамках СБСЕ/ОБСЕ на протяжении почти 30 лет, не дали никаких результатов.

Азербайджанская Республика постоянно и последовательно заявляла протесты в связи с агрессией Армении, создавшейся в результате этого ситуацией беззакония и невыполнением резолюций Совета Безопасности, неоднократно доводила до сведения международного сообщества угрозы и вызовы, создаваемые продолжающимся незаконным присутствием Армении на оккупированных территориях Азербайджана.

Азербайджанский дипломат подчеркивает, что с марта 1992 года Азербайджан направил порядка 570 сообщений Совету Безопасности, Генеральной Ассамблее и Экономическому и Социальному Совету и сделал около 200 заявлений в тех же органах Организации Объединенных Наций, не говоря уже о сотнях выступлений в главных комитетах Генеральной Ассамблеи и на других совещаниях и международных конференциях Организации Объединенных Наций. Тем не менее, в июне 1993 года Азербайджан сделал следующее заявление: "Наивно было бы полагать, что азербайджанский народ когда-нибудь смирится с оккупацией своих земель. Освобождение территорий, захваченных вооруженными силами Армении, для Азербайджана лишь вопрос времени, но завалы на пути политического урегулирования, созданные в результате агрессивного курса Армении, лишь отдаляют день мира, о котором мечтает, наверное, не только азербайджанский народ".

С тех пор Азербайджан неизменно подчеркивает, что агрессия и ее военные последствия не являются решением проблемы и никогда не принесут Армении желаемого политического результата, что Азербайджан никогда не поступится своей территориальной целостностью, а также правами и свободами своих граждан, которые нарушаются в ходе этой агрессии, что урегулирование конфликта возможно только на основе норм и принципов международного права, при полном уважении суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики в пределах ее международно признанных границ, что Армения будет вынуждена вывести свои вооруженные силы со всех оккупированных территорий Азербайджана и что демографический состав и культурная структура освобожденных районов будут восстановлены и что будет обеспечено право насильственно перемещенного населения на безопасное и достойное возвращение в свои дома.

В своем выступлении в ходе общих прений на семьдесят пятой сессии Генеральной Ассамблеи 24 сентября 2020 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заявил следующее: "Армяно-азербайджанский конфликт должен быть урегулирован на основе соблюдения принципа территориальной целостности Азербайджана. Территориальная целостность Азербайджана никогда не была и не будет предметом переговоров. Суверенитет и территориальная целостность Азербайджана должны быть полностью восстановлены. Нагорный Карабах - это древняя историческая азербайджанская земля. Карабах — это Азербайджан".

На фоне непрерывных попыток Армении тщательно прикрыть свои незаконные действия и уклониться от выполнения своих обязанностей и обязательств путем неверного толкования международных юридических норм и принципов и вышеупомянутых резолюций Совета Безопасности Азербайджан неизменно отстаивает исключительную важность соблюдения норм международного права и их добросовестного применения в целях достижения столь долгожданного прорыва в урегулировании конфликта и прекращения оккупации территорий Азербайджана и страданий людей, затронутых агрессией со стороны Армении.

Для того, чтобы содействовать лучшему пониманию существующих обязательств и обязанностей по урегулированию конфликта и связанных с ним вопросов и предлагать конкретные меры, которые могут быть приняты в этой связи, Азербайджан на протяжении многих лет с момента начала конфликта активно поощрял проведение открытых и транспарентных обсуждений политических, военных, правовых, экономических, социальных и гуманитарных аспектов конфликта, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций, и доводил до сведения Армении и международного сообщества авторитетные нейтральные мнения видных международных экспертов.

Так, в 2008 году Азербайджан представил генеральному секретарю доклад, составленный профессором Йорамом Динштейном, который, в частности, отметил следующее: "В силу самого своего характера прекращение огня является не более чем перерывом. В действительности, нельзя забывать, что продолжительное прекращение огня, фиксируя линии, существовавшие на момент приостановления военных действий, играет на руку государству-агрессору, которое захватило территорию в результате вооруженного нападения. В условиях, когда государство-агрессор получило контроль над территорией, относящейся prima facie к обороняющемуся государству, прекращение огня, как правило, закрепляет контролирующее положение, и получение обратно территории в ходе переговоров может оказаться сложной, а порой и невыполнимой задачей. Даже если режим прекращения огня соблюдается в течение длительного времени, это не значит, что он может соблюдаться бесконечно долго. Предполагается, что прекращение огня станет лишь трамплином для дипломатических действий: т. е. даст передышку для переговоров в целях заключения более долгосрочных соглашений. Именно к этому все эти годы стремилась Азербайджанская Республика. Однако как только Азербайджанская Республика придет к твердому убеждению о том, что мирное урегулирование, основанное на выводе войск Республики Армения из Нагорного Карабаха и прилегающих районов, не является достижимым, она имеет право прекратить состояние прекращения огня и возобновить реализацию права на самооборону.

Очевидно, что Республика Армения по прежнему может застопорить такое развитие событий, оперативно прекратив оккупацию Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Если Республика Армения сделает это в период действия прекращения огня и до того, как Азербайджанская Республика решит вновь прибегнуть к своему праву на самооборону, то тогда не будет никаких оснований для реального возобновления военных действий. Независимо от прогнозируемого ухода Армении, стороны конфликта по прежнему должны будут урегули-ровать оставшиеся вопросы государственной ответственности. Однако если армянская оккупация Нагорного Карабаха и прилегающих районов прекратится, то все причины для применения контрсилы Азербайджанской Республикой по отношению к Республике Армения исчезнут."

Всеобъемлющий анализ был представлен также в докладах об основополагающей норме территориальной целостности государств и праве на самоопределение в свете ревизионистских притязаний Армении , о международно-правовых обязательствах Армении в качестве воинственной страны, оккупирующей территорию Азербайджана, о положении в области прав азербайджанских внутренне перемещенных лиц по международному праву и об ответственности Республики Армения, о военных преступлениях на оккупированных территориях Азербайджанской Республики и об ответственности Республики Армения, все четыре из которых были подготовлены профессором Малкольмом Шоу, а также в юридическом заключении об обязательствах третьей стороны в отношении незаконных экономических и других действий на оккупированных территориях Азербайджана, написанном профессором Аленом Пелле. Кроме того, в 2016 году Азербайджан представил генеральному секретарю подробный доклад о незаконной экономической и другой деятельности на оккупированных территориях Азербайджана, в котором на основе фактов, цифр и статистических данных показано, что политика и практика Армении на оккупированных территориях Азербайджана являются нарушением международного права, подрывают перспективы достижения политического урегулирования конфликта и представляют неминуемую угрозу миру, безопасности и стабильности в регионе Азербайджан также последовательно обращает внимание международного сообщества на наращивание военной мощи Армении на оккупированных территориях Азербайджана, развертывание там ее вооруженных сил и большого количества недекларированных и неконтролируемых вооружений и военной техники в нарушение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Азербайджан еще в 1993 году предложил всем государствам — участникам ДОВСЕ провести комплексную многонациональную инспекцию в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана с целью установления фактов на местах в отношении развертывания вооружений и военной техники и их принадлежности. Кроме того, Азербайджан неоднократно доводил до сведения международного сообщества факты, свидетельствующие об организации и осуществлении Арменией террористической деятельности против Азербайджана.

Однако все наши призывы и предупреждения остались неуслышанными. Напротив, применив для оккупации территорий Азербайджана военную силу, Армения продемонстрировала и постоянно подтверждает — и словом, и делом — свою искаженную веру в существование альтернативы международному праву, миру и политическому урегулированию. Опираясь на эту логику, Армения намеренно игнорирует резолюции Совета Безопасности, никогда добросовестно не участвовала в переговорах, а вместо этого направляла все свои усилия на колонизацию захваченных территорий под прикрытием режима прекращения огня и мирного процесса, в том числе обустраивая там на жительство поселенцев из Армении и из-за рубежа, уничтожая и/или присваивая историческое и культурное наследие и эксплуатируя природные ресурсы и другие богатства на этих территориях.

Стремясь завуалировать свою роль и снять с себя ответственность в качестве агрессора, Армения установила и поддерживает на оккупированных территориях Азербайджана сформированный по этническому признаку марионеточный режим, что является явным нарушением международного права и резолюций Совета Безопасности. Кроме того, руководство Армении расценило и пропагандировало агрессию против Азербайджана как "славную победу", демонстративно отметило захват священного города Шуша, прославляло военных преступников и осужденных террористов как национальных героев, открыто пропагандировало возмутительные идеи этнической несовместимости и подстрекало молодежь и будущие поколения к новым войнам и насилию. Армения неоднократно прибегала к различным провокациям на местах и постепенно ужесточала риторику на самом высоком уровне, угрожала поразить баллистическими ракетами крупные города и гражданскую инфраструктуру Азербайджана и развязать новую войну за новые территории , объявила Нагорный Карабах частью Армении, обозначала на официальных картах оккупированные территории Азербайджана тем же цветом, что и сама Армения, и определила курс на закрепление результатов войны в качестве своей стратегической цели в переговорном процессе. Совершенно очевидно, что такие политика и практика никоим образом не могут согласоваться с целями достижения мирного урегулирования конфликта.

Отсутствие адекватной реакции соответствующих международных структур на провокации, агрессивные действия и незаконную деятельность Армении, попытки сохранить "разумный баланс" вместо того, чтобы называть вещи своими именами, а также пресловутые двойные стандарты и избирательность в отношении общепризнанных обязанностей и обязательств по международному праву лишь подталкивают Армению к тому, чтобы и далее придерживаться своей непримиримой позиции, и способствуют формированию у нее чувства вседозволенности.

Неоднократные призывы Азербайджана, в которых он заявлял о необходимости добиться привлечения к ответственности за зверские преступления, совершенные в ходе конфликта, в качестве важнейшей предпосылки обеспечения прочного мира, установления истины, достижения примирения и защиты прав и интересов жертв, так и остались неуслышенными. Точно так же с безразличием тех, кто активно позиционирует себя в качестве подлинных защитников прав человека и гуманитарного права, сталкиваются и наши призывы, касающиеся соблюдения прав более миллиона азербайджанцев, изгнанных из своих домов, незаконной практики создания поселений и систематического уничтожения нашего культурного наследия на оккупированных территориях, пишет Я.Алиев.

Азербайджан неоднократно предупреждал об опасности подобного попустительского отношения к агрессору. Так, еще в 1993 году Президент Азербайджанской Республики Гейдар Алиев заявил, что "нерешительность, половинчатость и совершенно недопустимое балансирование между интересами агрессора и его жертвы не только являются попустительством по отношению к агрессору, но и грозят подорвать мир во всем Кавказском регионе и расширить рамки конфликта...".

С 2015 года на азербайджанских территориях, оккупированных Арменией, и вокруг них происходила реэскалация насилия. В апреле 2016 года и в июле 2020 года Армения спровоцировала широкомасштабные боевые действия вдоль линии фронта и границы между Арменией и Азербайджаном соответственно, которые привели к многочисленным жертвам среди азербайджанского гражданского населения и военнослужащих и серьезным разрушениям гражданской инфраструктуры, частной и государственной собственности, включая жилые дома, школы и детские сады.

Боевые действия в июле 2020 года, которые имели место далеко за пределами оккупированных территорий Азербайджана, отнюдь не были спонтанным инцидентом, а представляли собой преднамеренные действия, направленные на создание нового источника напряженности в регионе, вовлечение в конфликт третьих сторон и создание угрозы для многонациональных стратегических энергетических, инфраструктурных и коммуникационных мегапроектов Азербайджана. Провалив это "пробное" нападение, Армения, тем не менее, продолжила провокации и активизировала подготовку к новому наступлению.

Еще один акт агрессии, совершенный Арменией 27 сентября 2020 года, стал логическим следствием безнаказанности, которой она пользуется уже более 30 лет. В тот день вооруженные силы Азербайджана, находившиеся вдоль линии фронта, и прилегающие населенные пункты страны подверглись интенсивному обстрелу с применением крупнокалиберного оружия, артиллерии и минометов, повлекшему за собой гибель и ранения гражданских лиц и военнослужащих. Гражданскому имуществу и инфраструктуре в этом районе был нанесен значительный урон. Последовавшие за этим боевые действия продолжались 44 дня.

По аналогии с варварскими методами ведения войны, применявшимися ею в начале 1990-х годов, Армения при непосредственном участии наемников и иностранных боевиков-террористов вновь мобилизовала все свои силы для убийства гражданских лиц и причинения неизбирательного или непропорционального ущерба азербайджанским городам, поселкам и селам. Вооруженные силы Армении неоднократно применяли в своих нападениях на густонаселенные районы запрещенные кассетные боеприпасы и снаряды с белым фосфором, задействовали детей-солдат, а также использовали в военных целях здания детских садов и школ .

Следует особо отметить, что в течение более чем 30 лет конфликта боевые действия велись исключительно на территории Азербайджана, почти в самом центре страны. И самые последние боевые действия также велись на земле Азербайджана. В результате контрнаступательной операции, предпринятой и успешно осуществленной вооруженными силами Азербайджана в порядке реализации неотъемлемого права на самооборону, от оккупации были освобождены Физулинский, Губадлинский, Джебраильский и Зангеланский районы, город Шуша и более 300 городов, поселков и сел Азербайджана, военный потенциал противника на оккупированных территориях Азербайджана был уничтожен, способность марионеточного режима функционировать - ликвидирована, а Армения была принуждена к миру.

Подписанное 9 ноября 2020 года заявление Президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и Президента Российской Федерации положило конец длившемуся почти три десятилетия вооруженному конфликту между Арменией и Азербайджаном. Выполнение этого соглашения обеспечило прекращение всех военных действий и деоккупацию Агдамского, Кельбаджарского и Лачинского районов Азербайджана.

Прекращение агрессии и оккупации ознаменовало собой торжество справедливости и международного права и в очередной раз убедительно доказало необходимость строгого соблюдения государствами их международных обязательств. Новые реалии на местах предоставляют уникальную возможность для укрепления мира и стабильности и создают предпосылки для возвращения к мирному сосуществованию и содействия развитию и взаимовыгодному сотрудничеству в регионе.

11 января 2021 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев сделал следующее заявление: "Ситуация, которая сложилась между Арменией и Азербайджаном за эти годы, в конечном итоге разрешилась. Уверен, что армянская сторона не будет пытаться пересмотреть Заявление от 9 ноября, а оба народа найдут в себе волю и мудрость думать о будущем и о примирении".

В заключение письма постоянный представитель Азербайджана при ООН Я.Алиев просит генерального секретаря распространить письмо в качестве документа Генеральной Ассамблеи по пунктам 34, 35, 40 и 86 повестки дня и документа Совета Безопасности.