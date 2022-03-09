Посольство Японии выделит грант на очистку от мин Тертера

Посольство Японии в Азербайджане и выступающий в качестве бенефициара Международный фонд прессы Евразия подписали грантовый договор по проекту "Обеспечение поставок для очистки Тертерского района от мин”.

Посольство Японии в Азербайджане и выступающий в качестве бенефициара Международный фонд прессы Евразия подписали грантовый договор по проекту "Обеспечение поставок для очистки Тертерского района от мин”.

Как передает Report, основной целью проекта является ускорение осуществляемой в Азербайджане деятельности по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов путем предоставления 11 детекторов обнаружения мин, 11 комплектов защитной одежды и 1 пикапа производства японской компании Mitsubishi для использования в Тертерском районе и обеспечения более безопасных условий там.

Для приобретения принадлежностей, предусмотренных проектом, посольство Японии выделит 88 224 долларов (около 149 098 AZN) .

Посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада отметил, что его страна готова продолжать оказывать поддержку разминированию освобожденных территорий Азербайджана и в целом восстановлению этих земель.