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Посольство Японии выделит грант на очистку от мин Тертера

Посольство Японии выделит грант на очистку от мин Тертера Посольство Японии в Азербайджане и выступающий в качестве бенефициара Международный фонд прессы Евразия подписали грантовый договор по проекту "Обеспечение поставок для очистки Тертерского района от мин”.
Карабах
9 марта 2022 г. 17:37
Посольство Японии выделит грант на очистку от мин Тертера

Посольство Японии в Азербайджане и выступающий в качестве бенефициара Международный фонд прессы Евразия подписали грантовый договор по проекту "Обеспечение поставок для очистки Тертерского района от мин”.

Как передает Report, основной целью проекта является ускорение осуществляемой в Азербайджане деятельности по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов путем предоставления 11 детекторов обнаружения мин, 11 комплектов защитной одежды и 1 пикапа производства японской компании Mitsubishi для использования в Тертерском районе и обеспечения более безопасных условий там.

Для приобретения принадлежностей, предусмотренных проектом, посольство Японии выделит 88 224 долларов (около 149 098 AZN) .

Посол Японии в Азербайджане Джуничи Вада отметил, что его страна готова продолжать оказывать поддержку разминированию освобожденных территорий Азербайджана и в целом восстановлению этих земель.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYaponiya səfirliyi Tərtər rayonunun minalardan təmizlənməsinə qrant ayıracaq
Версия на английском языке ФотоJapanese embassy allocates grant for mine clearance in Tartar District

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