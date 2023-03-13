Посольство Великобритании и ЮНИСЕФ повышают осведомленность людей о минной опасности

Посольство Великобритании в Азербайджане совместно с ЮНИСЕФ повышают осведомленность людей о минах на освобожденных территориях Азербайджана.

Посольство Великобритании в Азербайджане совместно с ЮНИСЕФ повышают осведомленность людей о минах на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, посол Великобритании Фергюс Олд находится в Горадизе, где совместно с ЮНИСЕФ планируют разместить инфо-постеры.

Помимо этого, одной из причин визита является ознакомление с работами по разминированию.

Напомним, что сам посол ранее разместил публикацию в Twitter о то, что он уже на пути в Горадиз.

В тренинговом центре ANAMA в Горадизе работают британские специалисты, которые проводят тренинги, и оказывают техническую поддержку для очистки территорий от мин.