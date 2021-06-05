Посольство Украины: Известие о гибели сотрудников СМИ нас крайне потрясло

”Известие о гибели граждан Азербайджана, сотрудников АзТВ и АЗЕРТАДЖ крайне потрясло нас".

”Известие о гибели граждан Азербайджана, сотрудников АзТВ и АЗЕРТАДЖ крайне потрясло нас".

Как передает Report, об этом сообщило посольство Украины в Азербайджане в Twitter.

“Мы желаем раненым выздоровления. К сожалению, отголоски Карабахской войны до сих пор слышны на азербайджанской земле”, - отметили в посольстве.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.