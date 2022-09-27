Посольство Турции чтит память шехидов Второй Карабахской Войны

Посольство Турции в Азербайджане чтит память шехидов, павших в ходе Второй карабахской войны.
Как передает Report, об это говорится в сообщении посольства в Twitter.
"27 сентября – День памяти, мы отдаем дань светлой памяти нашим азербайджанским братьям, героически погибшим в Отечественной войне за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и желаем, чтобы флаг Азербайджана в Карабахе развевался вечно",- отмечается в публикации.
Сегодня исполнилось два года с начала Отечественной войны. C 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.
Этот день в Азербайджане отмечается как День памяти шехидов, павших в Отечественной войне.
27 sentyabr- #AnımGünündə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olan azərbaycanlı qardaşlarımızın əziz xatirəsini ehtiramla yad edir, Qarabağdakı bayrağın əbədi dalğalanmasını arzu edirik.