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Посольство Турции чтит память шехидов Второй Карабахской Войны

Посольство Турции чтит память шехидов Второй Карабахской Войны Посольство Турции в Азербайджане почтил память шехидов павших во время Второй Карабахской Войны
Карабах
27 сентября 2022 г. 11:23
Посольство Турции чтит память шехидов Второй Карабахской Войны

Посольство Турции в Азербайджане чтит память шехидов, павших в ходе Второй карабахской войны.

Как передает Report, об это говорится в сообщении посольства в Twitter.

"27 сентября – День памяти, мы отдаем дань светлой памяти нашим азербайджанским братьям, героически погибшим в Отечественной войне за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, и желаем, чтобы флаг Азербайджана в Карабахе развевался вечно",- отмечается в публикации.

Сегодня исполнилось два года с начала Отечественной войны. C 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Этот день в Азербайджане отмечается как День памяти шехидов, павших в Отечественной войне.

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Версия на английском языке Turkish Embassy shares post on Commemoration Day 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə səfirliyi: "Qarabağda bayrağın əbədi dalğalanmasını arzu edirik"

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