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Посольство США в Армении: Эндрю Шофер является советником Госдепа по переговорам на Кавказе

Посольство США в Армении: Эндрю Шофер является советником Госдепа по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер является старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе.
Карабах
23 апреля 2022 г. 10:45
Посольство США в Армении: Эндрю Шофер является советником Госдепа по переговорам на Кавказе

Эндрю Шофер является старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе.

Как сообщает Report, об этом говорится в письменном ответе посольства США в Армении на запрос армянской редакции "Радио свобода".

«В его обязанности на этой должности входит также руководство делегацией США в международных дискуссиях по грузино-российскому конфликту", - говорится в ответе посольства.

В распространенном посольством заявлении отмечается, что "Соединенные Штаты остаются приверженными содействию мирному, демократическому и процветающему будущему региона Южного Кавказа".

В американском посольстве также заявили, что они приветствуют последние усилия Армении и Азербайджана по непосредственному, прямому взаимодействию на уровне лидеров и министров иностранных дел. И добавили, что приверженность мирному процессу и гибкость обеих сторон, а также прямое двустороннее сотрудничество являются ключом к достижению прочного мира в регионе, добавив, что "Соединенные Штаты готовы помочь Армении и Азербайджану в этих усилиях".

Ранее на этой неделе Эндрю Шофер в Ереване провел встречи с официальными лицами Армении.

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    Версия на английском языке US Embassy Armenia: Andrew Schofer adviser to State Department on negotiations in Caucasus
    Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın Ermənistandakı səfirliyi: "Endryu Şofer Dövlət Departamentinin Qafqazda danışıqlar üzrə müşaviridir"

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