Посольство США в Армении: Эндрю Шофер является советником Госдепа по переговорам на Кавказе

Эндрю Шофер является старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе.
Как сообщает Report, об этом говорится в письменном ответе посольства США в Армении на запрос армянской редакции "Радио свобода".
«В его обязанности на этой должности входит также руководство делегацией США в международных дискуссиях по грузино-российскому конфликту", - говорится в ответе посольства.
В распространенном посольством заявлении отмечается, что "Соединенные Штаты остаются приверженными содействию мирному, демократическому и процветающему будущему региона Южного Кавказа".
В американском посольстве также заявили, что они приветствуют последние усилия Армении и Азербайджана по непосредственному, прямому взаимодействию на уровне лидеров и министров иностранных дел. И добавили, что приверженность мирному процессу и гибкость обеих сторон, а также прямое двустороннее сотрудничество являются ключом к достижению прочного мира в регионе, добавив, что "Соединенные Штаты готовы помочь Армении и Азербайджану в этих усилиях".
Ранее на этой неделе Эндрю Шофер в Ереване провел встречи с официальными лицами Армении.