Посольство США в Армении: Эндрю Шофер является советником Госдепа по переговорам на Кавказе

Эндрю Шофер является старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе.

Эндрю Шофер является старшим советником Госдепартамента США по переговорам на Кавказе.

Как сообщает Report, об этом говорится в письменном ответе посольства США в Армении на запрос армянской редакции "Радио свобода".



«В его обязанности на этой должности входит также руководство делегацией США в международных дискуссиях по грузино-российскому конфликту", - говорится в ответе посольства.



В распространенном посольством заявлении отмечается, что "Соединенные Штаты остаются приверженными содействию мирному, демократическому и процветающему будущему региона Южного Кавказа".

В американском посольстве также заявили, что они приветствуют последние усилия Армении и Азербайджана по непосредственному, прямому взаимодействию на уровне лидеров и министров иностранных дел. И добавили, что приверженность мирному процессу и гибкость обеих сторон, а также прямое двустороннее сотрудничество являются ключом к достижению прочного мира в регионе, добавив, что "Соединенные Штаты готовы помочь Армении и Азербайджану в этих усилиях".

Ранее на этой неделе Эндрю Шофер в Ереване провел встречи с официальными лицами Армении.