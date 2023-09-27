Посольство США почтит минутой молчания память шехидов

Посольство США в Азербайджане почтит минутой молчания память павших в ходе Отечественной войны шехидов.

Посольство США в Азербайджане почтит минутой молчания память павших в ходе Отечественной войны шехидов.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети "Х".

Посольство также выразило соболезнование семьям погибших.

"Соединенные Штаты привержены делу обеспечения мирного и процветающего будущего региона Южного Кавказа", - говорится в публикации.

Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся для предотвращения военных провокаций и военной активности Армении против Азербайджана, обеспечения безопасности мирного населения.

День памяти отмечается в Азербайджане уже третий год.