Посольство США почтит минутой молчания память шехидов

Посольство США в Азербайджане почтит минутой молчания память павших в ходе Отечественной войны шехидов.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети "Х".
Посольство также выразило соболезнование семьям погибших.
"Соединенные Штаты привержены делу обеспечения мирного и процветающего будущего региона Южного Кавказа", - говорится в публикации.
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся для предотвращения военных провокаций и военной активности Армении против Азербайджана, обеспечения безопасности мирного населения.
День памяти отмечается в Азербайджане уже третий год.