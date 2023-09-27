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Посольство США почтит минутой молчания память шехидов

Посольство США почтит минутой молчания память шехидов Посольство США в Азербайджане почтит минутой молчания память павших в ходе Отечественной войны шехидов.
Карабах
27 сентября 2023 г. 12:02
Посольство США почтит минутой молчания память шехидов

Посольство США в Азербайджане почтит минутой молчания память павших в ходе Отечественной войны шехидов.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства в социальной сети "Х".

Посольство также выразило соболезнование семьям погибших.

"Соединенные Штаты привержены делу обеспечения мирного и процветающего будущего региона Южного Кавказа", - говорится в публикации.

Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти шехидов, павших в Отечественной войне, начавшейся для предотвращения военных провокаций и военной активности Армении против Азербайджана, обеспечения безопасности мирного населения.

День памяти отмечается в Азербайджане уже третий год.

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Версия на английском языке US Embassy to observe minute of silence to remember fallen martyrs
Версия на азербайджанском языке ABŞ səfirliyi Azərbaycana başsağlığı verib

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