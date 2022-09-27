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Посольство Латвии: Желаем мира и процветания азербайджанскому народу и всему региону

Посольство Латвии: Желаем мира и процветания азербайджанскому народу и всему региону Посольство Латвии в Азербайджане почтило память шехидов погибших во время Второй Карабахской Войны
Карабах
27 сентября 2022 г. 16:06
Посольство Латвии: Желаем мира и процветания азербайджанскому народу и всему региону

Посольство Латвии в Азербайджане чтит память шехидов, погибших во время Второй Карабахской Войны.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

"От имени посольства Латвии в День памяти приносим глубочайшие соболезнования семьям погибших жертв войны 2020 года.
Желаем мира и процветания азербайджанскому народу и всему региону",- говорится в публикации.

Сегодня исполнилось два года с начала Отечественной войны. C 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева начала контрнаступательную операцию по всей линии фронта с целью предотвращения военных провокаций, боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Этот день в Азербайджане отмечается как День памяти шехидов, павших в Отечественной войне.

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