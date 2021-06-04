Посольство Казахстана выразило соболезнования в связи с гибелью работников СМИ в Кельбаджаре

Посольство Казахстана выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким трагически погибших сотрудников СМИ и исполнительной власти в результате подрыва на противотанковой мине в Кельбаджарском районе Азербайджана при исполнении своих служебны

Посольство Казахстана выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким трагически погибших сотрудников СМИ и исполнительной власти в результате подрыва на противотанковой мине в Кельбаджарском районе Азербайджана при исполнении своих служебных обязанностей.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении посольства Казахстана в Азербайджане.

"Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметили в посольстве.

4 июня 2021 года около 11 часов в результате подрыва на противотанковой мине пассажирского автомобиля марки "Камаз", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированных для исполнения служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг погибли 3 человека – Сирадж Абышов (оператор телеканала Az TV), Магеррам Ибрагимов (сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ), Ариф Алиев (заместитель представителя главы ИВ по административно-территориальному округу села Сусузлуг), еще 4 человека получили ранения различной степени тяжести.