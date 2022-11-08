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Посольство Казахстана: 8 ноября - символ несгибаемой воли азербайджанского народа

Посольство Казахстана: 8 ноября - символ несгибаемой воли азербайджанского народа 8-ое ноября навсегда вписано золотыми буквами в летопись Азербайджана, как символ единства, стойкости, несгибаемой воли и гордости всего азербайджанского народа.
Карабах
8 ноября 2022 г. 10:03
Посольство Казахстана: 8 ноября - символ несгибаемой воли азербайджанского народа

8 ноября навсегда золотыми буквами вписано в летопись Азербайджана, как символ единства, стойкости, несгибаемой воли всего азербайджанского народа.

Как передает Report, об этом посольство Казахстана в Азербайджане написало в Facebook.

"По случаю Дня Победы Посольство Казахстана сердечно поздравляет братский Азербайджан с этим национальным праздником, знаменующим восстановление исторической справедливости и территориальной целостности страны в соответствии с Уставом и резолюциями Совета Безопасности ООН. Эта знаменательная дата навсегда вписана золотыми буквами в славную летопись Азербайджанской Республики как символ единства, стойкости, несгибаемой воли и гордости всего азербайджанского народа во имя укрепления государственности и суверенитета страны. Желаем братскому Азербайджану устойчивого развития и прогресса, мира, благополучия и дальнейшего процветания", - отмечает посольство.

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Версия на английском языке Kazakhstan embassy: November 8 - symbol of invincible will of Azerbaijani people

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