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Посольство: Франция привержена построению прочного мира в регионе

Посольство: Франция привержена построению прочного мира в регионе "Франция верна своим историческим обязательствам и по-прежнему в полной мере привержена построению прочного мира в регионе"
Карабах
2 февраля 2021 г. 10:42
Посольство: Франция привержена построению прочного мира в регионе
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"Франция верна своим историческим обязательствам и по-прежнему в полной мере привержена построению прочного мира в регионе".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении посольства Франции по итогам визита госсекретаря министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батиста Лемуана в Азербайджан.

Напомним, 26-27 января в Баку он был принят президентом Ильхамом Алиевым, также провел встречи с министрами иностранных дел, экономики, финансов, культуры и образования. Государственный секретарь обменялся мнениями о возможностях укрепления двусторонних отношений, а также о перспективах сотрудничества и регионального экономического развития.

Жан Батист Лемуан также встретился с представителями бизнес-сообщества и пообщался с директором Французского лицея в Баку.

Из Баку Жан Батист Лемуан вылетел на переговоры в Ереван, где встретился с премьером Николом Пашиняном, главой МИД Арой Айвазяном и другими официальными лицами.

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