Посол: Зангилан станет центром сотрудничества Азербайджана, Израиля и Италии

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик рассказал о проектах, которые будут реализованы в освобожденном от армянской оккупации Зангиланском районе в рамках проекта Smart City.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик рассказал о проектах, которые будут реализованы в освобожденном от армянской оккупации Зангиланском районе в рамках проекта Smart City.

Как сообщает Report, дипломат поделился в Twitter видеообращением из Зангиланского района, куда он прибыл.

По словам посла, в Зангилане будет создано предприятие по производству молока по израильской технологии.

"Сегодня мы находимся в Зангилане. За моей спиной пока ничего нет. Но, как мы говорим в Израиле, всё возможно из ничего. Это место станет местом международного сотрудничества между азербайджанцами, израильтянами и итальянцами. Именно здесь, где Азербайджан создаёт первый умный город, будет построена молочная ферма израильской компании. Здесь будет создано предприятие по производству молока по израильской технологии. Затем продукция будет доставлена на близлежащий итальянский завод. Итальянская фабрика будет производить сыр и другие молочные продукты", - добавил посол.

Дипломат отметил, что это сотрудничество оживит данную часть Зангилана и люди вернутся в свои дома: "Мы очень гордимся этим сотрудничеством. В настоящее время здесь ничего нет. В следующем году это место станет центром сотрудничества Азербайджана, Израиля и Италии".