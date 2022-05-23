Посол Казахстана: Зангезурский коридор открывает новые перспективы экономического сотрудничества

Зангезурский коридор открывает новые возможности для экономического сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе организованного Центром анализа международных отношений круглого стола, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном и создания Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.
"Победа Азербайджана в 44-дневной войне подтвердила ее суверенитет и территориальную целостность. Открываются новые возможности в постконфликтный период, которые усилят роль Азербайджана как регионального центра", - заявил посол.
Он выразил надежду, что новый этап азербайджано-казахстанского сотрудничества будет устойчивым и еще более успешным.