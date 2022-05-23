О нас

Посол Казахстана: Зангезурский коридор открывает новые перспективы экономического сотрудничества

Посол Казахстана: Зангезурский коридор открывает новые перспективы экономического сотрудничества Зангезурский коридор открывает новые возможности для экономического сотрудничества.
Карабах
23 мая 2022 г. 11:44
Посол Казахстана: Зангезурский коридор открывает новые перспективы экономического сотрудничества

Зангезурский коридор открывает новые возможности для экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе организованного Центром анализа международных отношений круглого стола, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном и создания Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

"Победа Азербайджана в 44-дневной войне подтвердила ее суверенитет и территориальную целостность. Открываются новые возможности в постконфликтный период, которые усилят роль Азербайджана как регионального центра", - заявил посол.

Он выразил надежду, что новый этап азербайджано-казахстанского сотрудничества будет устойчивым и еще более успешным.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan səfiri: “Zəngəzur dəhlizi iqtisadi əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar yaradır”

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi