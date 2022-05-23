Посол Казахстана: Зангезурский коридор открывает новые перспективы экономического сотрудничества

Зангезурский коридор открывает новые возможности для экономического сотрудничества.

Зангезурский коридор открывает новые возможности для экономического сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом заявил посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов в ходе организованного Центром анализа международных отношений круглого стола, посвященного 30-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном и создания Азербайджано-Казахстанского экспертного совета.

"Победа Азербайджана в 44-дневной войне подтвердила ее суверенитет и территориальную целостность. Открываются новые возможности в постконфликтный период, которые усилят роль Азербайджана как регионального центра", - заявил посол.

Он выразил надежду, что новый этап азербайджано-казахстанского сотрудничества будет устойчивым и еще более успешным.