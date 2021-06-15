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Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме

Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме "Я верю, что в ближайшем будущем Агдам станет центром мира и сосуществования, как и Хиросима"
Карабах
15 июня 2021 г. 09:49
Посол Японии: На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме

"На меня произвело сильное впечатление увиденное в Агдаме и услышанные рассказы и воспоминания местных жителей Агдама".

Об этом Report заявил посол Японии в Азербайджане Дзюнити Вада, комментируя свои впечатления от поездки в освобожденный от армянской оккупации Агдамский район в рамках визита иностранного дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане и Турции.

Посол поблагодарил власти Азербайджана за организацию подобной поездки.

"Сейчас Агдам переживает динамичные изменения после войны, и огромные проекты реконструкции только начинаются. Я верю, что в ближайшем будущем Агдам станет центром мира и сосуществования, как и Хиросима", - заявил дипломат.

Комментируя вопрос о том, готовы ли японские компании участвовать в восстановлении инфраструктуры освобожденных от оккупации регионов Азербайджана, посол Дзюнити Вада заявил, что "в процессе реконструкции требуется много видов технологий, таких как "зеленая энергия", поэтому я надеюсь, что японские компании смогут внести свой вклад в этот процесс".

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