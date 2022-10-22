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Лейла Абдуллаева: Число жертв мин в Азербайджане достигло 261

Лейла Абдуллаева: Число жертв мин в Азербайджане достигло 261 С начала войны 2020 года число жертв наземных мин в Азербайджане достигло 261
Карабах
22 октября 2022 г. 15:08
Лейла Абдуллаева: Число жертв мин в Азербайджане достигло 261
Лейла Абдуллаева

С Отечественной войны 2020 года число жертв наземных мин в Азербайджане достигло 261.

Как передает Report, об этом новоназначенный посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева написала в Twitter.

"Очередная невинная жертва мины, заложенной Арменией. С войны 2020 года число жертв наземных мин в Азербайджане достигло 261", - говорится в публикации.

По информации Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA), получивший 21 октября тяжелое ранение в результате подрыва на мине в селе Суарасы Лачынского района Эльсевар Гамидов скончался. Второй пострадавший Сабухи Гасанов получил осколочные ранения, его состояние оценивается как удовлетворительное.

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