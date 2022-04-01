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Посол: Великобритания активно участвует в процессе разминировании в Азербайджане

Посол: Великобритания активно участвует в процессе разминировании в Азербайджане Великобритания активно участвует в процессе разминировании в Азербайджане.
Карабах
1 апреля 2022 г. 12:27
Посол: Великобритания активно участвует в процессе разминировании в Азербайджане
Джеймс Шарп

Великобритания активно участвует в процессе разминировании в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом посол Великобритании Джеймс Шарп заявил журналистам.

По его словам, это процесс очень важен для Азербайджана, поскольку многие люди по-прежнему становятся жертвами мин.

"Я рад, что многие британские эксперты оказали поддержку Азербайджану, и многие британские компании участвуют в процессе разминирования", - заявил посол, отметив, что очень важно, чтобы люди как можно скорее смогли вернуться на освобожденные территории.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Böyük Britaniya Azərbaycanda minatəmizləmə prosesində fəal iştirak edir”
Версия на английском языке Ambassador: Britain takes active part in demining process in Azerbaijan

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