Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с гибелью от взрыва мины трех азербайджанцев

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил соболезнования в связи с подрывом на мине трех азербайджанцев в Тертерском районе.

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил соболезнования в связи с подрывом на мине и гибелью трех азербайджанцев в Тертерском районе.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Очень огорчен известием о гибели трех человек в результате взрыва противотанковой мины на территории Тертерского района. Выражаю соболезнования близким погибших", - отметил посол.

Напомним, что 28 апреля в результате взрыва противотанковой мины в Тертерском районе погибли сотрудники компании RPS Energy Ltd. - Сахават Гёзялов, 1981 года рождения, Надир Юсифов, 1982 года рождения, и Фарид Садиев, 1991 года рождения.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана.