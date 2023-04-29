Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с гибелью от взрыва мины трех азербайджанцев
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с гибелью от взрыва мины трех азербайджанцев Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил соболезнования в связи с подрывом на мине трех азербайджанцев в Тертерском районе.
Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил соболезнования в связи с подрывом на мине и гибелью трех азербайджанцев в Тертерском районе.
Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.
"Очень огорчен известием о гибели трех человек в результате взрыва противотанковой мины на территории Тертерского района. Выражаю соболезнования близким погибших", - отметил посол.
Напомним, что 28 апреля в результате взрыва противотанковой мины в Тертерском районе погибли сотрудники компании RPS Energy Ltd. - Сахават Гёзялов, 1981 года рождения, Надир Юсифов, 1982 года рождения, и Фарид Садиев, 1991 года рождения.
По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана.
Tərtər rayonu ərazisində tank əleyhinə minanın partlaması nəticəsində 3 nəfərin həlak olması xəbəri məni çox üzdü. Ölənlərin yaxınlarına baş sağlığı verirəm.