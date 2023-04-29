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Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с гибелью от взрыва мины трех азербайджанцев

Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с гибелью от взрыва мины трех азербайджанцев Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил соболезнования в связи с подрывом на мине трех азербайджанцев в Тертерском районе.
Карабах
29 апреля 2023 г. 09:19
Посол Великобритании выразил соболезнования в связи с гибелью от взрыва мины трех азербайджанцев

Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд выразил соболезнования в связи с подрывом на мине и гибелью трех азербайджанцев в Тертерском районе.

Как передает Report, об этом посол написал в Twitter.

"Очень огорчен известием о гибели трех человек в результате взрыва противотанковой мины на территории Тертерского района. Выражаю соболезнования близким погибших", - отметил посол.

Напомним, что 28 апреля в результате взрыва противотанковой мины в Тертерском районе погибли сотрудники компании RPS Energy Ltd. - Сахават Гёзялов, 1981 года рождения, Надир Юсифов, 1982 года рождения, и Фарид Садиев, 1991 года рождения.

По факту в Тертерской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК Азербайджана.

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Версия на английском языке UK envoy expresses condolences over death of 3 Azerbaijanis in mine explosion
Версия на азербайджанском языке Britaniya səfiri Tərtərdə üç nəfərin minaya düşərək həlak olmasına görə başsağlığı verib

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