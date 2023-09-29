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Посол в Израиле: Антиазербайджанская пропаганда - источник недоверия со стороны армянской молодежи Карабаха

Посол в Израиле: Антиазербайджанская пропаганда - источник недоверия со стороны армянской молодежи Карабаха Некоторые из армянских жителей Карабаха родились после конфликта и воспитывалась в условиях пропаганды о том, что Азербайджан - зло.
Карабах
29 сентября 2023 г. 13:42
Посол в Израиле: Антиазербайджанская пропаганда - источник недоверия со стороны армянской молодежи Карабаха

Некоторые из армянских жителей Карабаха родились после конфликта и воспитывались в условиях антиазербайджанской пропаганды, в уверенности, что Азербайджан - это зло.

Как передает Report, об этом сказал посол Азербайджана в Израиле Мухтар Мамедов в интервью The Jerusalem Post.

"Некоторые люди родились после конфликта и никогда не имели возможности общаться с азербайджанцами. Пожилые, многие из них говорят на азербайджанском языке. Но молодежь воспитывалась в условиях пропаганды, что мы - зло. Многое предстоит сделать, чтобы изменить это, и данный вопрос в центре нашего внимания", - сказал посол.

Мамедов также отметил, что Азербайджан потерял 30 тысяч человек в 1990-х годах и 3000 в войне 2020 года: "Люди испытывают боль и скорбь. Мы понимаем важность перехода к следующему этапу. Это будет нелегко, но мы должны начать".

Посол также добавил, что Азербайджан никого не заставляет покидать свои дома и заявляет, что любой желающий волен остаться или уехать. В то же время есть многочисленные видеосвидетельства, как азербайджанская полиция и военные помогают раненым и пожилым.

"Мы ничего не имеем против этих людей; они уезжают из-за трех десятилетий пропаганды [против Азербайджана]", - сказал он.

Кроме того, среди уезжающих много и тех, кто не имеет никакого отношения к Карабаху и были в составе вооруженных группировок.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: "Qarabağın erməni gənclərinin azərbaycanlılarla bağlı düşüncəsini dəyişmək üçün işlər görüləcək"
Версия на английском языке Ambassador to Israel says anti-Azerbaijani propaganda source of distrust among Armenian youth of Karabakh

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