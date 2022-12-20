Посол: Польша готова делиться опытом в восстановлении памятников для применения в Карабахе

В будущем иностранные туристы смогут насладиться историческими памятниками города Шуша и других освобожденных территорий Азербайджана.

В будущем иностранные туристы смогут насладиться историческими памятниками города Шуша и других освобожденных территорий Азербайджана.

Как передает Report, об этом посол Польши в Азербайджане Рафал Поборски заявил на проходящей в Баку выставке "Историческое и архитектурное наследие Польши".

"Желаю Азербайджану удачи в восстановлении освобожденных территорий. Надеюсь, что туристы в будущем смогут насладиться восстановленными памятниками истории и культуры на этих землях",- сказал посол.

Польский дипломат также провел параллель со Второй мировой войной, когда историческое наследие Варшавы разрушалось, как и город Агдам в ходе 30-летней оккупации. "Но все разрушенное, в том числе и замки, было восстановлено. Думаю польские эксперты в этой области могут поделиться опытом с Азербайджаном",- сказал Рафал Поборски.

Говоря о выставке посол отметил, что она продемонстрирует насколько богата архитектура Польши и поможет ближе познакомиться с жемчужинами архитектуры страны.

Выставка реализуется в Баку в рамках проекта "Архитектурные шедевры стран мира", целью которого является ознакомление с архитектурными особенностями, стилями, историей, дизайном и культурным наследием.

Это третье мероприятие в рамках проекта.