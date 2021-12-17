Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации

"Об Азербайджане говорят как о государстве, в котором вообще не существует какой-то ненависти и недопонимания между различными этносами, религиями. Это хрестоматийный пример того, как можно организовать взаимоотношения для того, чтобы каждая нация, каждое

"Об Азербайджане говорят как о государстве, в котором вообще не существует какой-то ненависти и недопонимания между различными этносами, религиями. Это хрестоматийный пример того, как можно организовать взаимоотношения для того, чтобы каждая нация, каждое религиозное течение чувствовало себя комфортно".

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил новоназначенный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш.

“К сожалению, мне не приходилось бывать в Азербайджане, но я очень много слышал об этой стране. Баку - эталон дружеского, абсолютно мирного сосуществования. Знаю, что в Азербайджане очень много национальных общин разных этносов, и все они веками чувствовали себя очень комфортно", - добавил посол.

A.Юраш подчеркнул, что Азербайджан возродит эту давнюю традицию на освобожденных от оккупации территориях:

"Сосед может говорить на другом языке, немного по-другому молиться, но он твой сосед. Это очень важно. В этом необходимо убедить мировую общественность. Мы видели после освобождения в каком ужасном состоянии находились в этих регионах религиозные, культурные памятники, которые связаны именно с исламской, азербайджанской традицией. Уверен, что в самое ближайшее время мы увидим результаты восстановительных работ. А в будущем должна быть продемонстрирована культурно-религиозная интеграция на уровне создания механизма толерантности между конкретными сообществами, проживающими вместе".

Отметим, что Андрей Юраш, назначенный два дня назад президентом Владимиром Зеленским новым послом Украины в Ватикане, до этого занимал различные посты в Кабинете министров, а также является международным экспертом по межрелигиозным и межнациональным вопросам.