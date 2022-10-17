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Посол: Украине особенно понятна боль Азербайджана

Посол: Украине особенно понятна боль Азербайджана "Когда враг не может победить на поле боя, он бьет по мирному населению"
Карабах
17 октября 2022 г. 14:04
Посол: Украине особенно понятна боль Азербайджана
Владислав Каневский

Для Украины особенно понятна боль Азербайджана, поскольку в нашей стране также гибнут дети, обстрелами разрушаются дома мирных жителей.

Об этом Report заявил посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский, посетивший сегодня место ракетных обстрелов Гянджи.

"Мы ощущаем ту же боль азербайджанского народа",- сказал он, добавив, что когда противник не может победить на поле боя, он бьет по мирному населению.

По его словам, опыт Азербайджана показывает, что самое лучшее решение конфликта - это сочетание дипломатии с военным делом.

Прошло два года с тех пор, как город Гянджа в очередной, пятый раз подвергся ракетному обстрелу со стороны вооруженных сил Армении во время Второй карабахской войны. Около часа ночи 17 октября 2020 года мирно спящий поселок Джавадхан в центре второго по величине города Азербайджана Гяндже, который расположен далеко от зоны боевых действий, был вероломно атакован баллистическими ракетами SCUD/"Эльбрус".

Жилые дома в районе обстрела были полностью разрушены, жители остались под завалами. В результате обстрела погибло 15 человек, более 55 мирных жителей получили ранения, был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре, транспортным средствам. Среди погибших и пострадавших - несовершеннолетние, женщины и старики.

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Версия на азербайджанском языке Səfir: “Ukrayna Azərbaycanın ağrısını xüsusilə yaxşı başa düşür”
Версия на английском языке Ambassador: Azerbaijan's pain is especially understandable for Ukraine

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